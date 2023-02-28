專訪／黃小柔喪親「老公無怨付出」 誓言一輩子不愧對他
41歲的藝人黃小柔與大12歲的老公王睿結婚9年，育有2子一女，她近來推出第三本書《人生順利需要設計，偶爾也要靠演技》，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，分享30歲對她而言，是人生重要的分水嶺，除了學會斷捨離人際關係之外，對於結束單身、認識老公後進而走入家庭，也頗有感觸，尤其在爸爸驟逝的那刻，她更確幸老公就是自己一輩子的依靠。
記者侯家瑜/台北報導
黃小柔的爸爸3年多前因心肌梗塞，一人猝逝家中，由於姊姊在國外，黃小柔必須於第一時間南下處理爸爸的後事，「打開門後，發現爸爸已經離開好幾天，他平常健康到，完全不會懷疑哪天會突然走掉。」她坦言原以為的無堅不摧，在遇到世事難料的噩耗後，才發現自己的無能為力，還好穩重成熟的老公，冷靜替她打理好一切，「我整個人垮掉，沒有任何辦事能力，老公就是一直告訴我，會幫我想辦法，他幫我訂飯店、寄衣服，還提醒餐廳經理要特地幫我安排，每天早上可以獨自哭泣的角落。」後來黃小柔老公在短短一週，就幫忙處理完岳父的後事。
經過這件事，黃小柔佩服老公的遠見，也才真正了解到，眾多女人所嚮往的那種「依靠」、安定的力量，原來自己正擁有著，並誓言這輩子絕對不會愧對老公，「夫妻平常吵的都是小事，真的要遇到危機、出大事，才能發現對方的好，以後老公說什麼，我都會聽他的。」也強調老公也不能沒有自己，「我會帶給他歡樂、創新的生活。」
黃小柔新書前後將近花了7個月的時間完成，坦言過程中給自己不小壓力，「我只要看不順眼就會砍掉重練、重頭來過，我曾把一個月的心血直接刪除，因爲我不容許我的文章不順，會一直從頭看。」透露這次的出版社，和以往較不同的地方，就是給很大的空間、不會特別限制，讓自認是計畫魔人的黃小柔，一開始創作就失去方向，但同時也讓她更懂得聆聽內心的聲音，「其實我是一個很膽小的人，我不喜歡我的事情沒有規畫，但至少這本書最後所呈現的內容，很貼近我自己。」
黃小柔自認個性急躁，表示原本新書去年底就要上架，怎料後來卻被通知必須延後，儘管經紀人已說明原因，她仍無法接受，甚至認為對方只是找藉口，直到出版商語重心長地分享時機點考量、銷售數字等，才讓她慢慢接受，笑說自己當時比較固執、堅持己見，直到後來才理解有些事情，還是需相信專業。