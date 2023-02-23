強烈大陸冷氣團明報到最低溫下探10度　228連假先濕後乾

228出國不怕沒車位！Uber包大車送機　可預約搭乘5點停靠

▲Uber 攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項。(圖/Uber 提供)
▲Uber 攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項。(圖/Uber 提供)

記者周淑萍/綜合報導

邊境開放後桃園國際機場1月突破200萬人次的客流量，帶動機場交通接送的需求大增，台灣各機場的 Uber 乘車趟次自去年10月至今年1月底期間已經成長三成多。看好疫後報復性旅遊潮，Uber在2023年春季台北旅展前夕宣布攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步（接機）乘車選項、擴大「預約搭乘」功能營運城市，多人出遊可包大車還可以5點停靠，更加方便。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
Uber 與合作租賃車行提供菁英優步（接機）乘車選項，在桃園國際機場點開 Uber App 、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車。為符合相關主管機關規範，桃園國際機場之菁英優步（接機）乘車選項由合作租賃車行提供服務，最低費用為新台幣1,200元，包含1小時及50公里行程距離，之後每30分鐘額外酌收150元，若超出每 30 分鐘內里程限制，每公里另酌收 20 元。未來，Uber 也預計與合作租賃車行推展「尊榮優步」、「樂聚優步」的桃機接機乘車選項，針對享受頂級車款、多人團體等不同族群提供更多元的乘車體驗。

消費者也可以透過 Uber App 安排台灣四大機場送機行程，即日起至3月31日，國泰世華卡友使用 Uber App 叫車 ，並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，並輸入優惠序號【CUBFLYQ1】，可享8折優惠（單趟最高折抵240元車資）。同步擴大「預約搭乘」功能至基隆、台北、新北、桃園、新竹，並且計畫擴增至全台 Uber 營運城市，讓更多乘客享受最早 30 天前可以預約叫車的便利。

看好國人出遊商機，Uber App 首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，即日起至3/5，搭乘 Uber到桃園國際機場下車，就能獲得限量東京及香港機場 Uber App 優惠序號；同期間使用指定東京及香港機場 Uber App 優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟 Uber App 叫車，即可獲得價值 100 元 Uber Cash 點數，可使用於 Uber 或 Uber Eats。

此外，2/24~2/27 Uber 將於台北春季旅展呈現智慧旅遊方案。前往 Uber展位且完成限定任務、扭蛋抽獎活動的民眾，有機會獲得最高1,000元機場送機乘車優惠，以及最高200元優步小黃的乘車優惠。為鼓勵民眾到場參與，Uber App 更攜手合作車隊祭出乘車優惠，於活動期間不限新舊用戶，凡叫車或下車地點為台北世貿一館，輸入序號【TPTE台北旅展】享2趟9折乘車優惠，單趟最高折抵50元。

▲行程可以新增最多5個停靠點。(圖/手機截圖)
▲行程可以新增最多5個停靠點。(圖/手機截圖)

微軟Bing推出手機版！雙系統都能用　實測：還在排隊中

Apple Watch 不只看時間通知　這4項「心臟運用」超重要

蘋果官網上架Beats新色！代理商破梗這天開賣　售價曝光

「你中獎了」老梗還有人信？4大通訊軟體詐騙類型報你知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀