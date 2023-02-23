228出國不怕沒車位！Uber包大車送機　可預約搭乘5點停靠

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消費者也可以透過 Uber App 安排台灣四大機場送機行程，即日起至3月31日，國泰世華卡友使用 Uber App 叫車 ，並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，並輸入優惠序號【CUBFLYQ1】，可享8折優惠（單趟最高折抵240元車資）。同步擴大「預約搭乘」功能至基隆、台北、新北、桃園、新竹，並且計畫擴增至全台 Uber 營運城市，讓更多乘客享受最早 30 天前可以預約叫車的便利。
看好國人出遊商機，Uber App 首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，即日起至3/5，搭乘 Uber到桃園國際機場下車，就能獲得限量東京及香港機場 Uber App 優惠序號；同期間使用指定東京及香港機場 Uber App 優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟 Uber App 叫車，即可獲得價值 100 元 Uber Cash 點數，可使用於 Uber 或 Uber Eats。
此外，2/24~2/27 Uber 將於台北春季旅展呈現智慧旅遊方案。前往 Uber展位且完成限定任務、扭蛋抽獎活動的民眾，有機會獲得最高1,000元機場送機乘車優惠，以及最高200元優步小黃的乘車優惠。為鼓勵民眾到場參與，Uber App 更攜手合作車隊祭出乘車優惠，於活動期間不限新舊用戶，凡叫車或下車地點為台北世貿一館，輸入序號【TPTE台北旅展】享2趟9折乘車優惠，單趟最高折抵50元。