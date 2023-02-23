外送消費穩定提升　會員、家長族群成長潛力高

資策會在《外送大調查》中，針對台灣整體消費者與會員的外送消費力、消費頻率變化，以及消費者的外送付費習慣提出3大觀察。其中，在觀測「每次平均消費」與「單筆最高消費」變化時，發現每次均消超過300元的消費者年增7.9%，超過600元的比例首度突破一成，而超過千元的高消費力族群則小幅增加1.4%。觀察單筆最高額，超過600元的消費者年增5%至43%，超過千元者增加2.1%至21.7%，顯示使用外送消費的使用者，消費力道皆有提升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
值得留意的是，會員與非會員的使用頻率差距較2021年更深，低頻會員從2021年47.9%降低至43.6%，低頻非會員卻從73.3%增加至77.4%，兩者差距擴大到33.8%。除此之外，中頻會員成長至47.1%，非會員減少2.3%，而高頻會員與非會員差距更從2021年5.5%進一步擴大到8%。
在支付方式方面，資策會指出，外送第二、三名支付工具已黃金交叉，使用行動支付較2021年成長6.9%，正式成為僅次於信用卡的第二大外送支付工具，超越原先第二名的現金，其衰退幅度達7%。
觀測不同年齡層偏好，18至25歲使用現金比例為全年齡層最高，26至35歲使用行動支付偏好最明顯，而36至65歲使用金融卡比例皆不到7%。其中，18至25歲族群常用現金比例較2021年減少12.9%，信用卡也縮減6.7%，相較起來，行動支付年增7.3%。