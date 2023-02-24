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房市／台中LaLaport開幕　東區房市煥然一新

▲過去台中市東區街廓老舊，隨著各式建設、改造逐步完工，整體氛圍愈加宜居。（圖／NOWnews資料照片）
▲過去台中市東區街廓老舊，隨著各式建設、改造逐步完工，整體氛圍愈加宜居。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

台灣首家三井「LaLaPort」商場1月中正式落腳台中市東區，開幕營運，大批民眾湧入嘗鮮。而根據內政部最近一期都市地價指數報告也顯示，台中東區地價指數較上期上揚1.01%，主要原因正是因為台中火車站新站啟用、大智路雙向通車、大型商場及公園啟用的建設而受到帶動，加之大型建商看準區域發展，積極投資推案。在地房仲專家則指出，過去東區街廓老舊，隨著各式建設、改造逐步完工，整體氛圍愈加宜居，成為外區甚至外縣市購屋族鎖定的區段，目前主力產品總價都在1200萬元以上。
 
最近一期都市地價指數報告分析，台中市東區的商業區部分，以台中火車站為圓心向外發展，商業活動熱絡，尤其LaLaport商場年初開幕、台中轉運站去年中動工等題材，帶動地價上漲；住宅區部分，買賣移轉集中於成功國小、樂業南路、建成路、自由路三段及台糖區段徵收區等，主要是台中火車站新站啟用、大智路雙向通車、商場及公園啟用等建設所促成，加上大型建商積極投資推案，也讓房市交易熱絡，連帶刺激地價上漲。
 
信義房屋湖濱公園店店長劉廷緯進一步說明，東區早期屬於火車站後站，因為多小型鐵工廠、家庭代工廠，街廓相對老舊，房價也一直處於低檔。隨著各式建設逐步到位，包括鐵路高架化、帝國糖廠與湖濱生態公園活化再利用、建國市場重新翻修等，最近更有LaLaPort商場的話題，使東區整體居住氛圍愈來愈舒適，知名度也打開了，許多有意來此購屋的族群，都是鎖定當地的綠化成果、還未大樓林立的寬闊視野而來，且不乏外區甚至外縣市客群。
 
劉廷緯表示，以樂業南路、樂業一路、LaLaport及東光綠園道週邊綠覆率較高的區域來看，主力產品屋齡15年左右2房（含車位），目前總價約落在1200至1300萬；3房（含車位）則約1500至1600萬，新成屋或預售屋3房總價則約需1700至1800萬。
 
但因為指名度高，本身供給量卻不多，無論房市景氣好壞，劉廷緯說，其實東區的交易量一向穩定、但無法衝高，也因此，建議如果喜歡週邊氛圍及機能的購屋族，可以往國圖館、興進園道一帶看屋，物件供給量相對多，但也能就近享有同樣的街廓氛圍與生活機能。

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