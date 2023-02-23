臺中女兒館歡慶重新啟用 廖靜芝：歡迎女孩們來築夢

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值得一提的是，為打造出屬於女孩心目中想要的女兒館，貼近她們實際需求，在優化空間設計時，曾邀請女孩共同參與改造。所以優化後的女兒館，呈現出自然、簡約的無印風格，給人舒適自在氛圍外，更增設攝影棚及錄音室、運動空間等，讓館舍運用更自由及多元，符合女孩們需求。
廖靜芝表示，台中女兒館是為響應聯合國重視投資女孩及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，社會局於民國104年成立，是全臺首座「女兒館」，也是亞洲唯一，以服務15-23歲的青少女為主。多年來，提供女孩性別意識培力、議題倡議及支持培力的空間，培養青少女自主意識與獨立精神，和擁有追求夢想的行動力，成效卓著。
其中四名長億高中學生，就是參與女兒館舉辦的築夢競賽，提出「悅月箱」計畫，箱內供應衛生棉、巧克力糖及零錢箱，免費提供需要的人，也期待善的循環，使用者能酌情投錢付費，讓活動繼續延續下去。
長憶高中學生林佳靜表示，「悅月箱」發想，是體貼女孩的創舉，一年多來，不僅在校內獲得熱烈迴響，也跨出校門，在社會創新實驗基地設置。社會局長廖靜芝，肯定學生能關心課業之外的社會事，認為這也是一種學習與成長，未來會協助在各社福機構推廣，讓善的循環造福更多人。
女兒館重新開幕後，持續將提供長期課程、例行性講座、展覽及活動等，引領女孩們蛻變，並成為一股影響社會的新力量。此外，也提供免費場地預約借用，期望每個來到女兒館的女孩都能感到放鬆及自在。相關活動課程及場地資訊，可查詢臺中女兒館Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/gardenofgirlsintaichung）或官網（http://www.twtcgirls.com/）。