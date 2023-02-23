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臺中女兒館歡慶重新啟用 廖靜芝：歡迎女孩們來築夢

▲亞洲唯一「臺中女兒館」，驗天歡慶重新啟用。社會局長廖靜芝歡迎女孩們透過培力，擁有築夢行動力。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲亞洲唯一「臺中女兒館」，驗天歡慶重新啟用。社會局長廖靜芝歡迎女孩們透過培力，擁有築夢行動力。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)

記者金武鳯/台中報導

台中女兒館經過1年耐震補強及優化環境後，今(23)日歡慶重新啟用。台中市社會局長廖靜芝表示，優化後的女兒館，除增設無障礙設施，由於邀請女孩參與優化構思，空間打造更符合女孩心目中想要的女兒館，可謂空間優化、服務升級，歡迎女孩們都來築夢，尋求未來無限可能。

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廖局長表示，女兒館所在館舍是民國65年興建完工，屬於活化老建築創舉。只是，老建築終究年近半世紀，為了提供使用者更加舒適及安全場域，一年前展開耐震補強工程，也一併進行使用空間優化，新增「好好哺乳」和「好好運動」空間，增設電梯及性別友善廁所，逐步落實性別及無障礙友善環境。

▲台中長億高中學生發想推動「悅月箱」，體貼女孩需求，在課業外關懷社會事，獲得社會局長廖靜芝肯定，並允諾協助推廣。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲台中長億高中學生發想推動「悅月箱」，體貼女孩需求，在課業外關懷社會事，獲得社會局長廖靜芝肯定，並允諾協助推廣。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
值得一提的是，為打造出屬於女孩心目中想要的女兒館，貼近她們實際需求，在優化空間設計時，曾邀請女孩共同參與改造。所以優化後的女兒館，呈現出自然、簡約的無印風格，給人舒適自在氛圍外，更增設攝影棚及錄音室、運動空間等，讓館舍運用更自由及多元，符合女孩們需求。

▲臺中女兒館藉著耐震補強工程，增設電梯打造無障礙空間，讓女兒館更舒適自在。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲臺中女兒館藉著耐震補強工程，增設電梯打造無障礙空間，讓女兒館更舒適自在。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
廖靜芝表示，台中女兒館是為響應聯合國重視投資女孩及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，社會局於民國104年成立，是全臺首座「女兒館」，也是亞洲唯一，以服務15-23歲的青少女為主。多年來，提供女孩性別意識培力、議題倡議及支持培力的空間，培養青少女自主意識與獨立精神，和擁有追求夢想的行動力，成效卓著。

▲臺中女兒館優化使用空間，設有好好饗受空間，提供女孩們學習烘焙及享受下午茶。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲臺中女兒館優化使用空間，設有好好饗受空間，提供女孩們學習烘焙及享受下午茶。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
其中四名長億高中學生，就是參與女兒館舉辦的築夢競賽，提出「悅月箱」計畫，箱內供應衛生棉、巧克力糖及零錢箱，免費提供需要的人，也期待善的循環，使用者能酌情投錢付費，讓活動繼續延續下去。

長憶高中學生林佳靜表示，「悅月箱」發想，是體貼女孩的創舉，一年多來，不僅在校內獲得熱烈迴響，也跨出校門，在社會創新實驗基地設置。社會局長廖靜芝，肯定學生能關心課業之外的社會事，認為這也是一種學習與成長，未來會協助在各社福機構推廣，讓善的循環造福更多人。

▲台中長億高中學生推動的「悅月箱」，箱內裝有衛生棉及因經痛要吃甜食紓緩的巧克力，體貼照顧女孩之舉，迴響熱烈。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲台中長億高中學生推動的「悅月箱」，箱內裝有衛生棉及因經痛要吃甜食紓緩的巧克力，體貼照顧女孩之舉，迴響熱烈。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
女兒館重新開幕後，持續將提供長期課程、例行性講座、展覽及活動等，引領女孩們蛻變，並成為一股影響社會的新力量。此外，也提供免費場地預約借用，期望每個來到女兒館的女孩都能感到放鬆及自在。相關活動課程及場地資訊，可查詢臺中女兒館Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/gardenofgirlsintaichung）或官網（http://www.twtcgirls.com/）。


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