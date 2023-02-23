星宇股價像雲霄飛車！股民成立自救會　星宇4點聲明回應

股市逐回穩　金管會解除禁空令4大限制措施

▲鑑於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素趨緩，金管會宣布明日起解除禁空令等4大限制措施。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲鑑於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素趨緩，金管會宣布明日起解除禁空令等4大限制措施。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

由於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金管會宣布，自明（24）日解除禁空令等4大台股限制措施，包括調整回復最低融券保證金成數、每日盤中借券賣出委託數量，還有取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空等限制措施。

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去（2022）年台股動盪，國安基金進場護盤，金管會先在去年10月1日就先啟動第一波「限空令」，並祭出2大措施，包括「調降每日盤中借券賣出委託數」及「調升有價證券最低融券保證金成數」。由於台股仍跌跌不休，金管會在10月12日再祭出第二波升級版「限空令」，但眼看台股再跌破萬三，金管會10月21日進一步祭出王牌手段「禁空令」，即日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤以下不得放空。

鑑於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金管會經審慎評估後，決定自明日起解除4大措施，包括調整回復每日盤中借券賣出委託數量、調整回復最低融券保證金成數、，還有取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空、取消放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍措施。

金管會表示，今年以來截至2月22日為止，台股上漲9.06% 在亞股中居冠，其餘主要市場新加坡1.5%、香港3.25%、日本3.87%、上海6.54%、深圳8.03%、韓國8.11%，因此，可看出國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和。此外，外資也逐步回籠，金管會證期局統計，今年以來截至今日為止，外資已經買超台股2343億元，相較於去年全年賣超1兆2325億元。

也因此，金管會解除禁空令等4大措施，其中每日盤中借券賣出委託數量原本去年10月12日起，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的10%，自明日起調整回復為30%。同時，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數 原去年10月12日起的120%，改自明日起調整回復為90%。

而去年10月21日起，投資人融券賣出或向證交所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，該有價證券的當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日的收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施，這項措施也自即日起停止適用。

另外，去年7月15日起投資人經授信機構同意，可以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額，這措施也自明日起停止適用。不過，金管會強調，會持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，將適時審慎評估及應變。

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