張玉嬿單身陪母！從不找小三談判 男友若偷吃「讓他走」
張玉嬿、張靜之、游安順、柯一正今（23）日出席綠光劇團《清明時節》讀本記者會，導演吳念真寫的台詞寫到心坎裡，張玉嬿戲裡面臨老公外遇，透露：「我昨天晚上在家念劇本，整個晚上心情很沉重，目屎撥抹離。」不過如果是自己遇到小三，張玉嬿不是上門談判型的，很灑脫說：「我會讓他走。」
記者羅凌筠/台北報導
張玉嬿說面對第三者，年輕的時候智慧不夠，也會歇斯底里吵架，跟所有女人一樣，「雖然我沒有經過婚姻，但是感情關係也是可能有第三個人插進來，只是還不是家庭，傷害沒有那麼強烈，但是對於女生的傷害，情緒反應都是差不多的吧。」問她會找小三談判嗎？她說不會，「現在我會用比較高一點的角度來看事情，我會覺得讓他走，從來不是那個女人的問題，沒有她也會有別人。」
張玉嬿56歲保持單身，不拍戲的時候就回屏東老家，「這兩年媽媽年紀越來越大，走路不是太方便，我待在屏東時間有長一點。」隔了3年再挑戰舞台劇，張玉嬿上次的經驗太難忘，「第1場戲首演上台前，我站在翼幕覺得從頭到尾細胞都死了1遍，好好小日子不過，怎麼會把自己放到這個地方來？」
但是去年她接拍偶像劇，同劇演員卜學亮約她進劇場看自己的作品，重新燃起張玉嬿對舞台劇的熱情，再加上是和吳念真合作，張玉嬿說：「吳念真對我來講不是導演是老師，大三編劇課遇到吳念真上課，兜兜轉轉那麼多年，不能錯過這個機會。」
不過吳念真回憶起教書的經驗，笑說北藝大讓他有點失望，那時編劇課老師王小棣沒空，他幫好友救火，結果學生都不來上課，「我記得叫他們寫故事大綱，沒幾個人交，唯一一個交作業的寫得還不錯，後來跑到香港去拍戲，變成很有名，叫作吳倩蓮。」張玉嬿喊冤：「我有來上課，我應該有交作業，因為已經被當過1次，可能寫得不夠出色，老師沒有記住我。」