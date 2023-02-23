WINNER宋旻浩閃電辭退《Peak Time》！跟參賽者下戰帖
韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台表演的機會，上演一場激烈男團生存戰，最新一集展開「第一回合」團體對抗賽，但評審之一的WINNER宋旻浩突然宣布退出節目，他說：「我必須要去一趟（指入伍），預計會有2年的空白期。」他還向參加選秀的男團下戰帖，「究竟這之中會有哪些人急起直追，威脅到我的位置，我在入伍期間會拭目以待的！」
記者陳雅蘭/綜合報導
參賽者共分成23組，包含剛出道知名度不高的新秀、現役男團，以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動等藝人，節目根據情況分成「新人部門」、「推進器部門」、「暫停活動部門」及「一人團體部門」，只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵，但他們在節目中不能公布原本團名，依照抽籤順序分成1點至24點，被淘汰才可對外公開所屬團。
經過「生存回合」晉級的隊伍，最新一集展開「第一回合」團體對抗賽，由兩個團體以同一主題歌曲進行PK，獲得4位以上評審「PICK」就能勝出，可獲得投票數的加乘獎勵，這次對決主題有刀群舞、清涼感、惡童、SOLO、性感風格。其中13點（原團名：BAE173）與14點（原團名：GHOST9）團體的SOLO競演讓評審們陷入糾結，朴載範、宋旻浩崩潰直呼「太難選」要求棄權，主持人李昇基說：「不能棄權！」朴載範立刻回：「那我要退出節目！」一旁的宋旻浩也附議，李昇基笑回：「只有入伍才能退出節目！」圭賢則搞笑說：「那我會留下來！」讓現場笑翻。《Peak Time》每週四早上10點獨家在LINE TV播出。