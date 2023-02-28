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獨／巫苡萱29歲才學存錢　「月拿5萬投資」終於買房圓夢

▲巫苡萱月拿5萬投資，去年終於買房圓夢。（圖／經紀人提供）
▲巫苡萱月拿5萬投資，去年終於買房圓夢。（圖／經紀人提供）

記者侯家瑜/台北報導

藝人巫苡萱擁有多重身分，除了是直播主、Youtuber、樂天啦啦隊女神、美甲店「Fantasy Art」老闆之外，最近也剛接下節目《天才衝衝衝》助理主持，工作經歷豐富。巫苡萱去年買下位於新莊鬧區的預售屋，她近日接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示自己29歲才開始意識到要投資，現在每個月會撥款5萬元，給理財專員做投資。

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▲巫苡萱投資美甲店。（圖／經紀人提供）
▲巫苡萱投資美甲店。（圖／經紀人提供）
巫苡萱現在租房於松山車站商圈，房租一個月3萬，去年35歲買下位於新莊宏匯廣場附近、一坪58萬的兩房一廳，「總價含車位大約2000萬左右，頭期款先付了180萬，每半年付40萬的工程款，等交屋之後，就要扛下20到30年的房貸。」表示目前該房以自住為主，預計明年底會完工，不過她仍期許未來也能買下台北市的房子。

巫苡萱29歲加入啦啦隊後，結識現在的理財專員，才開始學習存錢、記帳和投資，「年輕時覺得賺錢很快，就比較會享受當下，在旅遊上花費不少。」也分享會肯定自己理財專員的原因，「對方是朋友的朋友，他為人老實、誠懇，也會教小孩節流，我很相信他，讓他幫我買海外的基金，每個月固定撥款5萬元給他做投資。」此外，巫苡萱也有買股票，笑稱自己是當航海王，不過她目前的理財方式還是傾向於穩健的投資。

▲巫苡萱29歲加入啦啦隊後，才開始學習存錢、記帳和投資。（圖／巫苡萱臉書）
▲巫苡萱29歲加入啦啦隊後，才開始學習存錢、記帳和投資。（圖／巫苡萱臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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