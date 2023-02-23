特企／《星球：重啟》全平台公測　玖壹壹化身科幻戰士

2112捍衛星球榮耀 重構生存法則
《星球：重啟》的故事講述了近百年後的 22 世紀，蓋婭星球遭遇了來自 250 萬光年之外的外星文明入侵，在名為「藍蝕」的異星基因侵蝕下，世界秩序分崩離析。經過與異星文明的漫長對抗，人們終於得以喘息，開始著手重建家園。作為倖存者的玩家正是在這一刻甦醒，直面殘留在星球上的外星異種，破解邪惡勢力的陰謀，揭開光年之外的外星真面目，星球的命運將由玩家續寫。
力邀玖壹壹代言 本土天團與你在壹起
《星球：重啟》邀請了本土天團「玖壹壹」擔任遊戲代言人，「玖壹壹」將化身未來戰士，與玩家一同勇闖 2112 年的科幻世界！「玖壹壹」的歌曲總是充滿驚喜，喜愛挑戰各種音樂風格，與《星球：重啟》酷炫的未來科幻風相得益彰，而遊戲中強調團隊合作的 PVE／PVP 玩法、多人共建系統，更與「玖壹壹」的兄弟義氣不謀而合！在環境嚴苛、充滿危險的末世中，「玖壹壹」將與玩家們一同展現生存之道，只有凝聚在一起，才能戰勝艱難，續寫星球的命運！
多重開服好禮 助力玩家生存之旅
在事前預約階段，《星球：重啟》即獲得了大量玩家的關注，預約人數順利突破150萬人，解鎖了「銀色漩渦·星空」限定武器外觀等大量虛寶獎勵。在倖存者們的熱烈支持下，開放預先下載的當日下午，《星球：重啟》已經登頂iOS免費下載榜第一！為感謝倖存者們的熱情，官方將全服增發「登頂禮包」，內含200原晶，助力各位倖存者們的2112未來之旅順利啟程。
此外，官方也準備了一系列開服活動，為倖存者的生存之旅注入動力。登入、簽到即可解鎖超多驚喜獎勵。官方也鼓勵各位倖存者們呼朋喚友，在遊戲內與好友結伴同行，也有許多好禮與挑戰等著各位攜手解鎖喔！手機端已經可以通過Google Play和App Store下載，希望使用PC端遊玩的玩家也可以進入官網下載。快帶著補給前往未知世界冒險吧！
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《星球：重啟》是杜比全景聲（Dolby Atmos）首次在PC和移動端雙平台同步首發的遊戲產品，杜比全景聲（Dolby Atmos)不僅搭載在PC版及移動端的遊戲内，也直接運用在了這支由波蘭頂尖動畫工作室Platige Image為《星球：重啟》製作的CG動畫影片中。
研發CG影片（YT）