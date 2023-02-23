228連假冷氣團來亂！明下午變天轉冷 週末最凍不到10度
明（24）日準備變天了！中央氣象局指出，強烈大陸冷氣團將在明日中午前後南下，下午開始從北台灣就會逐步降溫，且桃園至臺南地區因為風勢較大，可能會產生「風寒效應」導致體感更為寒涼，預計這波冷空氣下週一（2/27）才會減弱，最冷的時間點在週六（2/25）晚間至下週日（2/26）清晨，中部以北地區僅攝氏11至12度；北部、東半部民眾還要留意迎風面的降雨，228連假若有外出務必做好禦寒準備，並攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳表示，今（23）日全台都較溫暖舒適，明日上半天也同樣如此，白天高溫北部攝氏17度、中部攝氏26度、南部可達攝氏31度、東部攝氏24度，不過中午過後，強烈大陸冷氣團開始影響，到夜晚北部低溫下降至攝氏13度、中部攝氏15度、南部攝氏16度、東部攝氏18度，中南部日夜溫差頗大，早出晚歸需特別注意。
張承傳提醒，本次強烈大陸冷氣團比上週的冷空氣還要強，週五到週日「逐日降溫」，最冷的時間點在週六晚間至下週日清晨，中部以北地區僅攝氏11至12度，部分空曠低區還會更低，攝氏10度以下的低溫都會出現，其他地區低溫則落在13至15度，感受也是較寒冷，下週一起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫才會逐漸回升。
降雨部分，近期都是東北季風迎風面的地形雨，明日一直到228連假結束，大多呈現北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴的型態，需特別注意的是，明日強烈大陸冷氣團南下時，基隆北海岸的降雨會較持續，228連假若要前往北部、東北部的民眾，務必記得攜帶雨具。