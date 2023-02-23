台中人口遷入增加 賴正鎰：購屋剛需強勁有助房市回穩

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不過，針對政府祭出打房火力最強大的「平均地權條例」五大限制政策，待營建署訂出新的施行細則後，預定今年四月或七月將實施，賴正鎰推估，未來房市可能會有二至三年的盤整期。 但他強調，土地價格過去實在漲得太沒道理，與建材、工資三漲，大幅壓縮建商利潤，如果能夠回跌合理價位，是正向循環。
賴正鎰說，很多人問他房價會不會跌？ 他認為很難，除了營建成本高漲之外，2026年歐盟要開始實施碳稅，台灣也預計在這二年會要求上市櫃公司實行碳足跡追蹤，以及碳稅的準備，將會造成營建成本另一波上漲，新房子降價的機率太小了！
家戶購屋比是區域房市買氣風向球，比對2021-2022年的資料可以發現，去年全台都會區家戶購屋比較前年全部衰退，其中衰退最多是高雄市-0.71%； 其次是新北市-0.54%，六都中僅有台中市微減持平。 桃園市家戶購屋比5%居六都之冠，平均每百戶有5戶買房； 台中市緊追在後，家戶購屋比4.9%，買氣相對旺盛。 進一步以台中市各區來看，家戶購屋比最高前三名，分別是烏日、北屯區及中區。
鄉林看好中台灣購屋的剛性需求不減，目前正規畫彰化與員林的新案，此外也鎖定中科高科技客群，計畫在台中市海線以及機捷特區、十三、十四期、單元二、單元五等新興重劃區覓地推案，積極與地主洽談合建事宜。 他也看好挾著三鐵共構的軌道經濟，而站上家戶購屋比第一的烏日區，以及人口紅利最多的北屯區，都是具成長空間的熱門區域。