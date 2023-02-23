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台中人口遷入增加 賴正鎰：購屋剛需強勁有助房市回穩

▲賴正鎰：中部年輕族群多，購屋不受少子化影響，房市下半年可望回穩。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)
▲賴正鎰：中部年輕族群多，購屋不受少子化影響，房市下半年可望回穩。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.23)

記者金武鳯/台中報導

儘管受到「平均地權條例」影響，全國推案量減少約2成，但少子化下，台中市人口逆勢成長，光是今年元月淨遷入近6千人。 鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今天指出，因應市場買盤觀望，不少建商延後推案或改成屋銷售，但台中購屋潛在剛需強勁，人口增加為房市挹注源源不絕需求，預估下半年房市可望回穩。

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賴正鎰指出，新冠疫情走入尾聲，隨著全球各國陸續解封和開放，通膨壓力造成歐美升息因應，但隨著美國今年起的景氣與就業率好轉，加上疫情穩定，出現報復性出遊與消費，通膨壓力降低，市場預估，美國升息在今年下半年將進入最後階段，台灣也可能不再隨之升息，利率可望維持在2％左右，有利於今年下半年房市復甦。

不過，針對政府祭出打房火力最強大的「平均地權條例」五大限制政策，待營建署訂出新的施行細則後，預定今年四月或七月將實施，賴正鎰推估，未來房市可能會有二至三年的盤整期。 但他強調，土地價格過去實在漲得太沒道理，與建材、工資三漲，大幅壓縮建商利潤，如果能夠回跌合理價位，是正向循環。

賴正鎰說，很多人問他房價會不會跌？ 他認為很難，除了營建成本高漲之外，2026年歐盟要開始實施碳稅，台灣也預計在這二年會要求上市櫃公司實行碳足跡追蹤，以及碳稅的準備，將會造成營建成本另一波上漲，新房子降價的機率太小了！

家戶購屋比是區域房市買氣風向球，比對2021-2022年的資料可以發現，去年全台都會區家戶購屋比較前年全部衰退，其中衰退最多是高雄市-0.71%； 其次是新北市-0.54%，六都中僅有台中市微減持平。 桃園市家戶購屋比5%居六都之冠，平均每百戶有5戶買房； 台中市緊追在後，家戶購屋比4.9%，買氣相對旺盛。 進一步以台中市各區來看，家戶購屋比最高前三名，分別是烏日、北屯區及中區。

鄉林看好中台灣購屋的剛性需求不減，目前正規畫彰化與員林的新案，此外也鎖定中科高科技客群，計畫在台中市海線以及機捷特區、十三、十四期、單元二、單元五等新興重劃區覓地推案，積極與地主洽談合建事宜。 他也看好挾著三鐵共構的軌道經濟，而站上家戶購屋比第一的烏日區，以及人口紅利最多的北屯區，都是具成長空間的熱門區域。


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