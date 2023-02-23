慰勞台灣搜救隊 林右昌：讓世界看到Taiwan Can Help
土耳其日前發生規模7.8強震釀重大傷亡，我國政府隨即派出搜救隊前往救災，並於本月15日完成階段性救災工作後返台。對此，為勉勵搜救隊員舉辦午宴，內政部長林右昌今（23）日舉辦午宴表達感謝之意，「讓世界看到Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」，並致贈5隻搜救犬鮮食伴手禮盒，慰勉牠們的辛勞。
記者翁子竣／台北報導
林右昌今中午於北市喜來登飯店舉辦午宴，感謝台灣搜救隊於土耳其地震救災付出。林右昌指出，此次台灣搜救隊在土耳其震災後12小時內，迅速完成130位搜救人員、5隻搜救犬及13噸救災器材的整備並出發，第一時間前往災害現場執行人命搜索救援行動，「是我國赴海外進行國際人道救援任務，派遣搜救人數最多、第一次以專案包機直飛的搜救隊。」
林右昌表示，搜救隊抵達後先行協助開設分區搜救隊指揮中心，立即進行該區搜救隊伍的任務分配工作，並在時間壓力及寒冷氣候下，進行救援作業；截至2月12日結束搜救行動為止，台灣搜救隊總計救出2位受困者。
林右昌強調，此行能順利圓滿進行海外人道救援任務，除了感謝每一位辛苦執行救災工作的搜救成員外，也要特別感謝賑災基金會在這次人道救援任務中，積極協調專案包機，大力出資讓救災隊伍順利成行；此外，還要感謝外交部及駐土耳其代表處在這次動員過程中，不遺餘力協調土耳其當地政府及專機航權，協助台灣搜救隊在國內、外的各項聯繫事宜，讓台灣搜救隊得以展現身為國際村的一份子的責任。
最後，林右昌感性表示，消防署未來將持續推動各縣市搜救隊的量能提升，透過國家搜救隊發展能力（NAP）的計畫，輔導未來欲參加國際救援輪值的縣市，建置符合聯合國搜索及救援規範的隊伍，並與全世界的救援體系合作，在防救災體系上展現Taiwan Can Help的精神。