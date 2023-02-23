鳳梨「泰國極樂畫面」全流出！狂撒好幾萬小費　下場慘了

李佳穎斥離婚「有心人亂講」　認愛小9歲男友：想定下來

▲李佳穎否認離婚，認愛小9歲男友。（圖／記者陳明中攝）
▲李佳穎否認離婚，認愛小9歲男友。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

李佳穎今（23）日擔任跑鞋品牌大使，對去年7月離婚的爆料回應「我覺得這是有心人士亂講話」，現任男友小她9歲，同是2月14日生的水瓶座，李佳穎甜蜜稱：「他奇怪的點我能理解。」因為個性相似，像是看到自己，兩人幾乎沒什麼吵架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李佳穎表示前任分手主因是當時快要40歲，意識到要對自己的人生作主，「我知道爺爺奶奶也想看到孫女成家立業，所以我思考滿久的，好吧，如果沒共同目標，那我就往我自己的人生前進。」斬斷戀情後單身半年，遇到現在小9歲的男友、羊肉爐業者楊先生。

▲李佳穎與男友都是情人節生日的水瓶座。（圖／記者陳明中攝）
▲李佳穎與男友都是情人節生日的水瓶座。（圖／記者陳明中攝）
李佳穎和男友交往不到半年，過程中沒有誰追誰，男友喜歡她熱愛戶外運動，她也被男友幽默風趣、說話好笑的個性吸引，男友一開始不知道她是藝人，也不知道李佳穎大他9歲，李佳穎坦言戀愛都是以結婚為前提，「想趕快穩定下來，可以選擇自己想做的工作。」

▲李佳穎（右）熱愛戶外運動吸引男友。（圖／記者陳明中攝）
▲李佳穎（右）熱愛戶外運動吸引男友。（圖／記者陳明中攝）
本來規劃40歲要步入婚姻，李佳穎感嘆：「人生怎麼40歲還沒結婚，我不敢再對媒體講這些，每次被翻出來剪在一起真的太丟臉。」會排斥奉子成婚嗎？李佳穎說：「現在不求，以前覺得要尋正常順序，但現在年紀大就緣分吧，根本不敢想，不求可能老天爺就會給我。」

張玉嬿單身陪母！從不找小三談判　男友若偷吃「讓他走」

胡宇威求婚滿1年！今年娶定陳庭妮　鬆口：應該要辦了

梁朝偉半退休「藏身日本現況曝光」　親吐：不想拍戲了

《角頭》影集沒小鬼　監製揭「破局原因」：不需要矯情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀