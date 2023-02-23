李佳穎斥離婚「有心人亂講」 認愛小9歲男友：想定下來
李佳穎今（23）日擔任跑鞋品牌大使，對去年7月離婚的爆料回應「我覺得這是有心人士亂講話」，現任男友小她9歲，同是2月14日生的水瓶座，李佳穎甜蜜稱：「他奇怪的點我能理解。」因為個性相似，像是看到自己，兩人幾乎沒什麼吵架。
記者羅凌筠/台北報導
李佳穎表示前任分手主因是當時快要40歲，意識到要對自己的人生作主，「我知道爺爺奶奶也想看到孫女成家立業，所以我思考滿久的，好吧，如果沒共同目標，那我就往我自己的人生前進。」斬斷戀情後單身半年，遇到現在小9歲的男友、羊肉爐業者楊先生。
李佳穎和男友交往不到半年，過程中沒有誰追誰，男友喜歡她熱愛戶外運動，她也被男友幽默風趣、說話好笑的個性吸引，男友一開始不知道她是藝人，也不知道李佳穎大他9歲，李佳穎坦言戀愛都是以結婚為前提，「想趕快穩定下來，可以選擇自己想做的工作。」
本來規劃40歲要步入婚姻，李佳穎感嘆：「人生怎麼40歲還沒結婚，我不敢再對媒體講這些，每次被翻出來剪在一起真的太丟臉。」會排斥奉子成婚嗎？李佳穎說：「現在不求，以前覺得要尋正常順序，但現在年紀大就緣分吧，根本不敢想，不求可能老天爺就會給我。」