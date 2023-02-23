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台灣最大格鬥賽　臉書創辦人祖克柏教練「影子」也參戰

▲吳仲凱(左)暌違台灣三年後再度登台。WOTD提供
▲吳仲凱(左)暌違台灣三年後再度登台。WOTD提供

記者廖聿偉/綜合報導

台灣最大綜合格鬥賽事「WOTD-ETD 09」，將於2月26日於台北體育館盛大開戰，這也是疫情解禁後時隔3年終於再度有國外格鬥高手來台踢館，其中身為臉書創辦人、Meta CEO馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)的貼身教練「影子」吳仲凱也是3年後再度來台尋求5連勝。

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本屆「WOTD-ETD 09」賽事共有40多場精采絕倫的「鐵籠搏擊」和「綜合格鬥」對戰，在疫情解禁後，今年特別邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓以及全台各地的戰將們，站上擂台捉對廝殺，爭奪鐵籠內最高榮耀，WOTD系列賽重新接受國外各國格鬥好手的挑戰。

今年「WOTD-ETD 09」有許多精彩的熱戰，其中由職業MMA選手吳巧貞對上泰拳女坦克蔡育瑄，特別穿叉進行了混合搏擊與MMA規則的對戰，宛如ONE冠軍賽大力鼠Demetrious Johnson對上Rodtang羅堂一樣的超級賽事！

而本場的壓軸主賽，更邀請到台灣MMA界的超級明星「影子」吳仲凱(Khai Wu)，自2020年之後再度回台參加職業MMA賽事，他將對上兇悍的菲律賓RSF冠軍「燃燒彈」金柏特(Kimbert)，吳仲凱在2020年「WOTD-ETD 03」打下4站全勝無敵戰績，今年將尋求個人在WOTD的5連勝。

吳仲凱日前指導Meta (Facebook) 執行長馬克．祖克柏訓練的影片，在IG上瘋傳6百多萬次，更引起全球格鬥迷對吳仲凱的關注；目前職業戰績6勝4敗，常以鬼魅般的影子步法，搭配狙擊手一般精準的拳腿打擊壓制對手；長年在美國修練格鬥技的吳仲凱，睽違三年再度返台，將會帶給大家超脫以往的精彩演出。

本屆「綜合格鬥」主賽，由美國的Christopher Arnold跨量級對戰台灣選手余至誠。Christopher Arnold目前在東南亞地區業餘MMA中量級排名第一，目前在本系列賽已取得5勝1敗；而「Baby Monster」余至誠目前業餘MMA戰績3勝3敗，雖然扛著88公斤量級的壯碩身軀，但拳腳犀利身法靈動，更曾在WOTD-ETD 06時重拳擊倒並降伏對手。

綜合格鬥羽量級備受矚目的賽事，由代表iFighting 進行勢格鬥運動館的林禾順迎戰海外強將－來自新加坡知名格鬥戰隊Evolve MMA代表隊的好手林鎮騰對上地主台將林禾順。林禾順在站立、摔技和寢技可以說是三棲全能，目前創下9連勝的聯盟記錄，其中也包括擊敗了來自法國與香港兩位外國高手，而今再度接受海外選手的挑戰，是他邁向10連勝與跨出台灣舞台的最佳考驗。

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