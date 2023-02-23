228連假繼光香香雞釋好康 點套餐即贈人氣炸物

迎接228連假到來，繼光香香雞集團釋出好康吸客。自明（24日）起限時五天，推出持LINE會員購買經典1號餐或者2號餐，即可免費贈送人氣炸物青花椰蘿蔔糕、田字薯餅或甜心地瓜球三選一。另同集團旗下品牌TPLUS茶加，同期間也推出來店出示LINE會員畫面，即享金鳳烏龍拿鐵買一送一優惠，全台限量100組。
記者金武鳯/台中報導
繼光香香雞經典1號及2號餐，由排行人氣前三名的炸物所組成。1號餐是「香香炸雞十阿根廷魷魚」。2號餐則是「香香炸雞十蒜脆杏鮑菇」，自24日至28日限時5天，持香繼光集團LINE會員購買其中一項，即可贈送人氣炸物三選一電子兌換券，買越多省越多!
繼光香香雞好康也不只如此，到門市消費現在也能現抽香香炸雞。3月1日至3月31日繼光香香雞全台門市將推出：加入持LINE會員並消費，即可參與門市熱情服務人員選拔。完成票選每天即可一次抽10份香香炸雞，活動期間共計將送出310份香香炸雞。，
另外，繼光香香雞XTPLUS茶加聯名店，超人氣獨家品項「金鳳烏龍拿鐵」－以Tplus招牌手作茶金鳳烏龍為底，精選南投松柏嶺烏龍茶葉，由在地製茶老師傅以特殊烘焙和後發酵製法製成獨家風味。加入醇厚的牛乳融合茶拿鐵，初飲時奶香迷人，後段則是豐富茶香，每一口都能感受濃郁的四季春香氣與烏龍底蘊！自24日至28限時五天，來TPLUS茶加出示LINE會員畫面、或提供會員電話號碼，即享金鳳烏龍拿鐵買一送一優惠，活動限量100組，數量有限送完即止。