特企／統一烘焙生活美學館　高雄夢時代登場

麵包控買起來，眾多優惠組合超划算！由烘焙名師呂昇達監製的昂舒巴黎肉桂捲現烤現做，淋上滿滿核桃焦糖醬，限時買一送一，熱銷千萬的法式小泡芙買二送一，美味加上優惠讓人無法抗拒。統清推出展場現做獨家能量花生燒，吃得美味同時補充蛋白質！蒜控則是不可錯過Semeur聖娜，現烤出爐人氣蒜蒜包買三送一、金塊香蒜/金塊花生3入優惠價99元、特濃鮮乳蛋塔買五送一。Mister Donut則有波堤獅驚喜現身銷售，帶來甜甜圈組合優惠價。Cophi 義式咖啡豆與精品濾掛組推出限量買一送一、職人精品手沖咖啡單杯只要100元。展場還有現飲的7-11 CITY 系列，CITY PRIMA 帶來數量限定的阿里山豐山藝伎精品豆、精品燕麥拿鐵，以及精品咖啡禮盒組超值優惠42折起，憑電影票根即享指定飲品買一送一。
烘焙愛好者必看、必BUY獨家優惠！每日的烘焙名師小學堂，帶來多款美味麵包手作示範讓你輕鬆學。現場也有麥典麵包專用粉一年僅此一檔最優惠的訂閱活動，更加碼千元烘焙神器好禮三選一。現場購買還可獲得可愛又實用的麵包小食譜。此外，眾多烘焙名師指定推薦的文師傅烤盤油，也推出展場限定３瓶體驗價360元的活動。
加碼活動拚手氣贏大獎！ Amelie‘s Bagel及統一蛋糕屋推出超值福袋，人人有獎！加碼再抽台北時代寓所住一晚！統一麵包祭出消費滿額抽icash 及超商禮券，還可以挑戰美味菠蘿轉轉樂，把麵包通通帶回家。此外，統一沖泡式非油炸麵麵館在高雄夢時代限時開張，凡任購統一麵小時光麵館、滿漢大餐GOLD系列，或大補帖藥燉排骨任一沖泡式非油炸麵商品，即可參加保證有獎的「幸運轉盤」，有機會帶走故宮聯名限量頂級牛肉麵或整箱指定麵品！
我是廣告 請繼續往下閱讀