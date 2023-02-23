80歲許冠文5分鐘英文獨白　《風再起時》導演淚灑片場

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許冠文在《風再起時》飾演廉政公署特別專員，有不少和梁朝偉老謀深算的精彩對戲，還有一場過目難忘的5分鐘全英語獨白。他面對一整桌飾演香港及英國警政高層的演員，所有眼睛近距離盯著他，但他一枝獨秀，除了令人佩服他流利的英文演繹，更折服在他鏗鏘有力、動盪人心的氣場。
導演翁子光對於邀請到許冠文參與演出，感到興奮也超滿足，他透露因為許冠文對香港電影的感情很深：「他的存在對香港人來說是具有特殊意義的，他在戲中有一個長達5分鐘的英語對白solo，相信大家也會像我一樣看得如痴如醉，希望這會寫下影史，起碼留下了一個我做為影迷的紀念。」據工作人員透露，翁子光一邊拍一邊感動到落淚。
許冠文坦言，他經歷過上個世紀60、70年代的香港，參與《風再起時》拍攝就像回到過去的時光。不過在初期，他其實婉拒了導演翁子光的邀約，直到看完劇本，尤其被那段英文對白打動。他甚至自行修改部分英文台詞，讓翁子光覺得，那些話彷彿就像他本人想對香港觀眾吐露的心聲。許冠文大段台詞包括：「我不希望我們的城市，要賄賂消防員才有人拯救家中失火；我不希望我們的城市，要賄賂醫護人員，生病的母親才會被送到醫院。」他以不慍不火的演技詮釋，感動觀眾。《風再起時》2月24日上映。