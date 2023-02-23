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80歲許冠文5分鐘英文獨白　《風再起時》導演淚灑片場

▲80歲影帝許冠文，《風再起時》上演5分鐘「英文獨白戲」感動導演。（圖／華映娛樂提供）
▲80歲影帝許冠文，《風再起時》上演5分鐘「英文獨白戲」感動導演。（圖／華映娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

翁子光執導新作《風再起時》，兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作、狂飆演技，在一字排開的金獎卡司中，香港金像獎影帝許冠文有極為出色的表現，片中一段長達5分鐘的「英文獨白戲」，鏗鏘有力且撼動人心，連翁子光都被他的演說感動落淚。

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▲《風再起時》梁朝偉（左）與許冠文有多場對手戲。（圖／華映娛樂提供）
▲《風再起時》梁朝偉（左）與許冠文有多場對手戲。（圖／華映娛樂提供）
《風再起時》匯集了香港電影最會演戲的一幫演員，除了兩大影帝郭富城和梁朝偉，譚耀文、太保、金燕玲、謝君豪、艾迪、白只及袁富華皆為金馬獎得主，許冠文、春夏、張繼聰等人也都曾獲得金馬獎提名，陣容堅強、金光閃閃。高齡80歲的許冠文是其中最資深的老將，他是第1屆香港電影金像獎「最佳男主角」得主，演技有目共睹。

許冠文在《風再起時》飾演廉政公署特別專員，有不少和梁朝偉老謀深算的精彩對戲，還有一場過目難忘的5分鐘全英語獨白。他面對一整桌飾演香港及英國警政高層的演員，所有眼睛近距離盯著他，但他一枝獨秀，除了令人佩服他流利的英文演繹，更折服在他鏗鏘有力、動盪人心的氣場。

▲《風再起時》許冠文被劇本打動，因而接受導演翁子光的拍攝邀約。（圖／華映娛樂提供）
▲《風再起時》許冠文被劇本打動，因而接受導演翁子光的拍攝邀約。（圖／華映娛樂提供）
導演翁子光對於邀請到許冠文參與演出，感到興奮也超滿足，他透露因為許冠文對香港電影的感情很深：「他的存在對香港人來說是具有特殊意義的，他在戲中有一個長達5分鐘的英語對白solo，相信大家也會像我一樣看得如痴如醉，希望這會寫下影史，起碼留下了一個我做為影迷的紀念。」據工作人員透露，翁子光一邊拍一邊感動到落淚。

▲《風再起時》劇情描述「四大探長」的故事。（圖／華映娛樂提供）
▲《風再起時》劇情描述「四大探長」的故事。（圖／華映娛樂提供）
許冠文坦言，他經歷過上個世紀60、70年代的香港，參與《風再起時》拍攝就像回到過去的時光。不過在初期，他其實婉拒了導演翁子光的邀約，直到看完劇本，尤其被那段英文對白打動。他甚至自行修改部分英文台詞，讓翁子光覺得，那些話彷彿就像他本人想對香港觀眾吐露的心聲。許冠文大段台詞包括：「我不希望我們的城市，要賄賂消防員才有人拯救家中失火；我不希望我們的城市，要賄賂醫護人員，生病的母親才會被送到醫院。」他以不慍不火的演技詮釋，感動觀眾。《風再起時》2月24日上映。


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