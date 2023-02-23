林心如對《模仿》女星擺臉色 揭苦衷「看到年輕的自己」
影集《模仿犯》為還原90年代的電視台，劇組實景搭建打造出TNB電視台場景，林心如也重現90年代復古大波浪造型，飾演強勢當家主播「姚雅慈」，舉手投足間都架勢十足，完全展現出電視台女王的凌人氣勢，林心如也分享：「我覺得雅慈強勢背後的出發點還是有正義感的，但她會用很果斷跟強勢的方式執行，就像90年代媒體嗜血程度一樣，為達目的可以不擇手段，算是在電視台呼風喚雨的角色。」
記者羅凌筠/綜合報導
《華燈初上》後再次與江宜蓉合作，林心如也分享：「這次跟宜蓉的合作就是從媽媽桑變成了直屬上司，關係還滿接近的，跟她見面都沒給她什麼好臉色看，讓她吃了不少排頭，我覺得她對於小路（江宜蓉飾），也許就像她看到自己當初的影子。」也笑稱自己角色「太愛罵人」，為江宜蓉感到心疼。
不過江宜蓉卻笑著回應：「可能小路（角色名）有點『M體質』吧？雅慈姐越是刁難，我就覺得她越在乎我這個人，而且其實有時候刀子嘴、豆腐心的前輩才是真的對妳好、願意教妳的前輩，所以被罵其實還滿開心的。」
而姚淳耀在影集中則是飾演當家主播競爭者「陳和平」，他為求在電視台表現，身兼多職包辦深夜節目主持人、主播，甚至親力親為擔任最前線記者只求爭取獨家新聞，企圖心十足，飾演陳和平的姚淳耀也分析：「其實我跟雅慈（林心如飾）倆人就是明爭暗鬥，整個電視台也因為這種競爭關係籠罩著一股高壓的團隊氛圍。我也是盼著那個在TNB電視台高高在上的王后，什麼時候會跌落王座。」