「日本大胃王正妹」萌梓來台！聯手千千吃爆5名樂天球員
知名YouTuber「美食水水」千千，經營的頻道「千千進食中」已經擁有178萬訂閱，自然不造作且清秀的外表下卻擁有大食量的反差萌，深受網友及大眾們喜愛，繼2020年開始拍攝的美食接力挑戰節目《水水作伙吃透透》後，今年又帶來全新企劃節目《星球飽胃隊》，首集就邀請到來自日本的重磅嘉賓「大胃王女星萌梓」。
娛樂中心/綜合報導
這次在節目《星球飽胃隊》中，將看到日本人氣大胃女王萌梓跨海參與節目與美食水水千千一同組隊，打造台日大胃王的超吸睛組合，萌梓坦言之前就曾與千千一起比賽和工作上遇到過，深知千千的大胃王實力，這次在節目中，兩大女魔王合體要PK的對手則是中華職棒樂天桃猿的五位球員，本次節目也特別選在桃園棒球場拍攝，將為大家帶來一場充滿趣味又相當有「食力」的比賽。
22日於桃園棒球場拍攝時，剛好遇到近日的寒流，現場天氣十分寒冷，千千與萌梓以及5位棒球員還是懷抱著運動家精神不畏天氣的變化，依舊如期開始這場比賽，兩組人馬在比賽的過程中吃到頻頻發抖，比賽途中五位男球員的食量幾乎與千千還有萌梓不相上下，棒球選手們十分驚訝兩位大胃女王的實力實在是太厲害了， 讓他們讚嘆不已。
談到這次和萌梓合作拍攝的新節目，千千表示：「雖然之前曾在不同場合遇過萌梓，也一直都很期待可以在Youtube頻道上有合作的機會，所以今天很開心可以跟萌梓一起合作！尤其是以台日組合一起組隊挑戰，十分有意義！」
萌梓這次來台灣參與節目也一解她懷念台灣的小吃美食之饞，萌梓說她最喜歡台灣的臭豆腐跟鴨血，也打趣說到，「可是還沒吃到肉圓跟蚵仔煎！」也讓大家窺見日本大胃王女星萌梓的可愛之處。（編輯：詹鎰睿）