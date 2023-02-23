男星用「第一次」追到初戀！女粉送花示愛 他認了被感動
年僅22歲的「樂壇超新星」王ADEN（本名王淯騰），2023年推出全新單曲 〈HIGHLIGHT〉，藉由這首歌告白粉絲。對於情歌信手捻來的他分享人生中的初戀，就是靠寫歌追到了心儀的學姊。
記者吳雨婕/綜合報導
新歌〈HIGHLIGHT〉歌詞乍看是求愛歌，但其實是王ADEN藉著深情文字跟粉絲「告白」，事實上在校園演唱藉宛如超級巨星般存在的他擁有一大票女粉絲擁護，還曾經收過女歌迷送一大束鮮花向他表明欣賞之情，他表示：「其實歌迷們都發之於情止乎於禮，大家都很可愛且有禮貌，很謝謝她們！不過收到花真的很難忘，身為一個男人一輩子收到花的機會不多，收到當下被打到心底感動的點了，覺得我們粉絲那麼重視我，我一定不能怠惰！」
值得一提的是，擅長寫情歌的王ADEN除了寫歌跟歌迷「告白」感謝之意外，現實生活中也因為擅長寫浪漫情歌而成就了自己的「初戀」，還因此追到了自己的高中學姊，他笑說：「我高中的學姊就是被我用我人生中第一個全製作歌曲追到的，那個時候什麼器材都沒有，就在家裡用windows電腦跟基本的麥可風寫了一首歌給學姊，那種歌名叫做〈最愛的直屬〉，因為她那個時候是我熱音社的直屬學姊， 然後我們就在一起了！」