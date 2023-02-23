2023金馬奇幻影展！開幕片《疫起》揮別疫情

2023金馬奇幻影展，今（23）日公布金鐘名導林君陽的電影新作《疫起》（Eye of the Storm）為本屆開幕片。影片以2003年撼動全台疫情下的封院事件為藍圖，以類型手法刻畫人性衝突，並邀來王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如、張永正、謝盈萱齊聚飆戲，在COVID-19疫情逐漸解封的2023年做「世界首映」，林君陽感性說：「我想以這部電影，遙祭大家共同的記憶，同時也為那個曾經，畫上一抹溫暖。我相信，疫情結束的這年，是我們新的開始。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲2023金馬奇幻影展開幕片《疫起》王柏傑擔綱主演。（圖／金馬執委會提供）作品橫跨電影、電視製作的名導林君陽，以和高炳權聯手執導的首部電影《愛的麵包魂》備受影壇注目、影集《我們與惡的距離》獲得金鐘獎「最佳導演」、《茶金》亦是好評如潮。這回重返影壇執導《疫起》，林君陽再展深厚社會刻畫功力，與《返校》金牌監製李耀華攜手改編2003年疫情襲台的封院事件，本片企劃在COVID-19疫情動盪的2020年贏得金馬創投會議百萬首獎，隨著疫情逐步解封，影片也將在金馬奇幻影展舉行世界首映。▲《疫起》國際版前導海報，王柏傑（左）、曾進驊為封面主角。（圖／CATCHPLAY提供）《疫起》深刻揭開台灣20年前的抗疫傷痛，講述致命病毒在醫院爆發，病人與醫護人員相繼倒下，無預警封鎖的醫院宛如白色監獄，與死神只有一層口罩的距離，在這場沒有煙硝的殊死戰場，醫護人員也陷入自保與救人的身心拉扯。本屆奇幻影展閉幕片，將首度以提供線索、開演才揭曉片名的「驚喜場」模式放映，影片線索將於3月中於官網公開。今年觀賞開幕片的觀眾，每位可獲得手搖「龜記茗品Guiji」飲品1杯；閉幕片更將送出每人1份「樂檸漢堡」特製餐點。2023年金馬奇幻影展將於4月7日至16日展開，選片指南將在3月24日於臺北文創大樓14樓文創會所舉辦，並於3月26日正式開賣。不明病毒爆發「無預警封院」！金馬影后《疫起》身陷恐懼否認情變傳聞！謝欣穎、王柏傑曬「居家甜蜜片」9字澄清這次沒有「柏」！曹佑寧認愛曝誰追誰 王淨經紀人說話了相差12公分！郭富城「夢幻聯動」孔劉 意外曝最萌身高差