96英雄騎聚桃園　挑戰英雄王！年齡越大獎越大

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96 Heroes《桃園讚》為了推廣在地農產品，報名及完賽贈品都加入水蜜桃視覺，更獲得大園區農會支持 前三名的車友可以帶走跟自己年齡一樣多包的農Q麵，如同法國紅酒馬，第一名進站能獲得和自己等重的紅酒，增加活動趣味性；另外，單車網紅也會在現場和車友進行兔女郎互動，最大獎還能抽市值22,000元的義大利Fulcrum輪組。
首屆96 Heroes《桃園讚》已開放報名，且受到車友廣大的回響，其中地主大溪奏天宮所組成的「奏天車隊」共有30名車手參賽，躍躍欲試，主委陳承志說，「96 Heroes不僅讓一般素人也能享受騎車的樂趣，還結合在地文化，是很難得的機會，一定要參加。」
奏天宮宮主5年前因工作意外，導致嚴重的腳傷，尋遍中、西醫都無法痊癒，之後在神明指示下決定開始運動，並愛上單車乘風競速的快感，更號召宮友一起約騎，人數一路攀升，現在車隊成員已經有近百人，且每個周六都會團練，且一次都騎超過100公里。
陳承志表示，「每年奏天宮都會舉行環島參香廟宇的活動，前幾年都用步行環島，一次出去都要至少一個月，近幾年改成騎腳踏車環島，大約一周就能完成，能用更多人參與有意義的活動。」
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