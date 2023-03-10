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男團熱潮1／五堅情為什麼崛起？5人5色為男團注入新能量

▲五堅情由小賴（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉組成。（圖／滾石唱片提供）
▲五堅情由小賴（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉組成。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕/專題報導

偶像男團曾是台灣重要的軟實力，一講到男團就會想到台灣，無論是1988年推出的小虎隊，或者是到後來的5566、Energy、飛輪海，甚至是前幾年的Spexial，都令人印象深刻。可隨著日韓陸團的崛起，台灣的新生代男團在端不出新意的狀況下，漸漸消失在這股男團洪流中，直到近期才又出現以陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、黃偉晉組成的「五堅情」。他們從2020年正式以5人形式成團後，使得台灣男團再度進入到大眾視野，五堅情不僅在短時間內站上北高雙蛋，日前還赴香港開唱，演唱會門票喊出一票難求，記者更是現場直擊到有無法入場的粉絲們苦守在場外聆聽演唱會，人氣水漲船高，但其實「五堅情」的走紅有跡可循。

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五堅情5人特色鮮明　成軍方式與眾不同

「五堅情」前身是在2019年，陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、黃偉晉參與節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元，進而組成團體「四堅情」，婁峻碩則是後來才加入。光是成軍方式就與眾不同，陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、黃偉晉早在組成「五堅情」前，早在各自領域上發展，已經是出道藝人，無論在音樂或主持領域上，5人特色鮮明，無論是邱鋒澤的菸嗓、從網路歌手發跡的陳零九、嘻哈歌手婁峻碩、前SpeXial成員黃偉晉，以及以舞者身分出道的小賴，看似衝突，卻融洽的成為「五堅情」最好的調料。

▲「五堅情」爆偷練舞群聚，陳零九（右）在臉書寫下千字文道歉謝罪。（圖／原音兄弟提供）
▲「五堅情」5人都各有特色。（圖／原音兄弟提供）
以往男團成軍的既定公式為，先組團體再推出音樂作品、戲劇作品、錄製綜藝節目等，如Energy、可米小子、飛輪海等；其中Spexial成團方式比較特殊，先在戲劇節目中展露頭角，之後陸續加入團員，每隔一段時間的新面孔，讓他們獲得極高的聲勢。而台灣本土天團5566成團方式也是如此，成員有已經出道藝人，也有新面孔，但同樣都是成團後，才真正走進大家視野，並且在各方面發展成功。只有「五堅情」早已是出道藝人，但他們再從綜藝節目慢慢扎根觀眾心中，拉近與觀眾距離，不知不覺收穫死忠粉絲，在過往既有的成團模式中異軍突起。

▲八大《娛樂百分百》最夯單元「凹嗚狼人殺」28日進軍小巨蛋舉辦演唱會。（圖／八大提供）
▲「凹嗚狼人殺」去年1月進軍小巨蛋舉辦演唱會。（圖／八大提供）
代言、節目加乘　把遊戲搬進大型舞台

在電視節目上已累積人氣的「五堅情」，隨即在成軍之後擔任知名手機品牌代言人，還為品牌推出專屬單曲〈#反正我好看〉，廣告上的曝光再加上常態性電視節目的加乘，都讓他們不斷累積人氣，2021年更是直接奪下了KKBOX風雲榜的「年度十大風雲歌手」之一。去年1月更將「凹嗚狼人殺」搬進了台北小巨蛋舞台，除了玩狼人殺外，還有瘦子、羅志祥等人助陣演唱，遊戲結合演唱會，可以說是創舉。

趁勢追擊的「五堅情」，原定要在同年8月21日在高雄巨蛋開唱，無奈碰上疫情攪局延期，改舉辦線上互動音樂會，直到去年才分別於2月、8月於高雄巨蛋、台北小巨蛋開唱，舞台也從台灣走向國際，在新加坡、香港開唱，而在此期間，他們也時常推出合作歌曲，甚至個人作品也不落下，徹底做到不消失在眾人視野裡。

▲《Be A Liar》是五堅情目前最喜歡的一首作品。（圖／原音兄弟提供）
▲「五堅情」時常推出團體音樂作品。（圖／原音兄弟提供）

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