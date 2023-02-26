2至6月韓星追星攻略！20組行蹤都在這　南部弄假牙也來台

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三月的南台灣也十分熱鬧，享譽國際的女天團BLACKPINK確定18日、19日降臨高雄世運主場舉辦演唱會，2場9萬張門票已售罄；4月還有以韓文歌曲《壞女人》相似中文發音「到南部弄假牙～好擠阿～」，而被全台民眾認識的樂團FTisland，也要在22日於TICC開唱。FTisland出道至今15年，是南韓最知名的樂團，門票亦是開賣即完售，不少歌迷期盼主辦單位能再加場，人氣不容小覷。
此外，BTS師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）也要在清明連假首訪台灣，第一次來台「不試水溫」直接開2場演唱會，門票亦是全賣完，火紅程度讓人驚豔。
2至6月來台韓星行程表（截至2月23日公布為主）：
二月：
★2月26日／ITZY演唱會
時間：18：00
地點：林口體育館
★2月28日／GOT7朴珍榮粉絲見面會
時間：14：00（下午場）、19：00（晚間場）
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）
三月：
★3月4日／李鎭赫粉絲見面會
時間：18：00
地點：信義劇場 Legacy MAX
★3月4日／TREASURE演唱會
時間：18：00
地點：林口體育館
★3月4日／金在中演唱會
時間：19：00
地點：臺北國際會議中心TICC
★3月5日／VIXX（LEO、KEN、HYUK）粉絲見面會
時間：14：00（下午場）、19：30（晚上場）
地點：DSpace元動空間
★3月11日／2PM玉澤演出席「2023 Suit Walk」
時間：11：00至19：00（Suit Walk）、19：30至23：00（Suit Walk 紳仕之夜）
地點：台北信義香堤廣場（Suit Walk）、Att valley B2 - Flare Taipei（Suit Walk 紳仕之夜）
★3月12日／B.I演唱會
時間：18：30
地點：臺北國際會議中心TICC
★3月18日／pH-1（朴俊元）演唱會
時間：19：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）
★3月18日、19日／BLACKPINK演唱會
時間：19：30（18日）、18：30（19日）
地點：高雄國家體育場（世運主場館）
★3月19日／VIVIZ粉絲見面會
時間：19：00
地點：台大綜合體育館 1F
★3月26日／李宰旭粉絲見面會
時間：18：00
地點：DSpace元動空間
四月：
★4月1日／Apink演唱會
時間：18：00
地點：新北市工商展覽中心
★4月1日／宇珍粉絲見面會
時間：待公布
地點：待公布
★4月4日、5日／TOMORROW X TOGETHER演唱會
時間：19：00
地點：台北南港展覽館
★4月8日／神話（李玟雨、金烔完、前進）粉絲見面會
時間：18：00
地點：臺北國際會議中心TICC
★4月8日／鄭世雲演唱會
時間：19：00
地點：DSpace元動空間
★4月22日／FTisland演唱會
時間：19：00
地點：臺北國際會議中心TICC
★4月30日／產賀、文彬（ASTRO）粉絲見面會
時間：18：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）
六月：
★6月2日／白藝潾演唱會
時間：20：00
地點：Legacy Taipei
★6月24日／IVE演唱會
時間：18：00
地點：新北市工商展覽中心
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。