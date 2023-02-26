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2至6月韓星追星攻略！20組行蹤都在這　南部弄假牙也來台

▲截至23日為止，2至6月宣布來台韓星已有20組。（圖／各主辦提供）
▲截至23日為止，2至6月宣布來台韓星已有20組。（圖／各主辦提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

海外人士來台防疫政策大鬆綁，韓星來台恢復2019年的「週週訪台」盛況，從今（26日）起至6月為止，公開登寶島的韓星就有20組，《NOWnews今日新聞》貼心幫粉絲整理「追星攻略」，方便大家即早跟公司請假、委託同事代班事宜，以及提早向另一半報備、避免約會日重疊，「不出事」安心見偶像去。

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▲ITZY明年2月二度訪台。（圖／Live Nation Taiwan）
▲ITZY今在林口開唱。（圖／Live Nation Taiwan）
KPOP魅力席捲全球，偶像團體隨著疫情趨緩，陸續展開海外巡迴演出，「台灣站」亦是韓星必來踩點之一。 TWICE的「最強師妹」ITZY今晚來到林口開唱，這是她們2度訪台，回想ITZY第一次在能容納3300名人數的TICC舉辦粉絲見面會，當時不到2000位粉絲購票入場；隨著知名度與日俱增，現在直接晉升在林口體育館開唱，6000個位置開賣即完售，ITZY魅力可見一斑。

三月的南台灣也十分熱鬧，享譽國際的女天團BLACKPINK確定18日、19日降臨高雄世運主場舉辦演唱會，2場9萬張門票已售罄；4月還有以韓文歌曲《壞女人》相似中文發音「到南部弄假牙～好擠阿～」，而被全台民眾認識的樂團FTisland，也要在22日於TICC開唱。FTisland出道至今15年，是南韓最知名的樂團，門票亦是開賣即完售，不少歌迷期盼主辦單位能再加場，人氣不容小覷。

此外，BTS師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）也要在清明連假首訪台灣，第一次來台「不試水溫」直接開2場演唱會，門票亦是全賣完，火紅程度讓人驚豔。

2至6月來台韓星行程表（截至2月23日公布為主）：

二月：

★2月26日／ITZY演唱會
時間：18：00
地點：林口體育館

★2月28日／GOT7朴珍榮粉絲見面會
時間：14：00（下午場）、19：00（晚間場）
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）

三月：

★3月4日／李鎭赫粉絲見面會
時間：18：00
地點：信義劇場 Legacy MAX

★3月4日／TREASURE演唱會
時間：18：00
地點：林口體育館

★3月4日／金在中演唱會
時間：19：00
地點：臺北國際會議中心TICC

★3月5日／VIXX（LEO、KEN、HYUK）粉絲見面會
時間：14：00（下午場）、19：30（晚上場）
地點：DSpace元動空間

★3月11日／2PM玉澤演出席「2023 Suit Walk」
時間：11：00至19：00（Suit Walk）、19：30至23：00（Suit Walk 紳仕之夜）
地點：台北信義香堤廣場（Suit Walk）、Att valley B2 - Flare Taipei（Suit Walk 紳仕之夜）

★3月12日／B.I演唱會
時間：18：30
地點：臺北國際會議中心TICC

★3月18日／pH-1（朴俊元）演唱會
時間：19：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）

★3月18日、19日／BLACKPINK演唱會
時間：19：30（18日）、18：30（19日）
地點：高雄國家體育場（世運主場館）

★3月19日／VIVIZ粉絲見面會
時間：19：00
地點：台大綜合體育館 1F

★3月26日／李宰旭粉絲見面會
時間：18：00
地點：DSpace元動空間

四月：

★4月1日／Apink演唱會
時間：18：00
地點：新北市工商展覽中心

★4月1日／宇珍粉絲見面會
時間：待公布
地點：待公布

★4月4日、5日／TOMORROW X TOGETHER演唱會
時間：19：00
地點：台北南港展覽館

★4月8日／神話（李玟雨、金烔完、前進）粉絲見面會
時間：18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

★4月8日／鄭世雲演唱會
時間：19：00
地點：DSpace元動空間

★4月22日／FTisland演唱會
時間：19：00
地點：臺北國際會議中心TICC

★4月30日／產賀、文彬（ASTRO）粉絲見面會
時間：18：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）

六月：

★6月2日／白藝潾演唱會
時間：20：00
地點：Legacy Taipei

★6月24日／IVE演唱會
時間：18：00
地點：新北市工商展覽中心

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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