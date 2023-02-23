郭書瑤自認就是膚淺！「婚前一定要試車」 學著被照顧
影視歌三棲的郭書瑤（瑤瑤）帶著近日推出最新單曲〈膚淺〉，接受好友蔡旻佑專訪，目前感情空窗的瑤瑤，自認挑對象膚淺、就喜歡帥哥；談到是否接受婚前同居？瑤瑤不只贊同，更率直表示婚前一定要「試車」。
記者吳雨婕/綜合報導
郭書瑤的感情觀念開明，也樂於和朋友交流經驗，她認為男女交往前或婚前試車並沒有對錯，但不能用騙的。她表示：「試車其實很重要！萬一交往試車後不行，總不能這樣分手吧！」她也認為，結婚是一輩子的事，「婚前一定要同居！」
談起擇偶條件，郭書瑤直言喜歡「帥的、高的」，無法理解為何就被當作膚淺，「沒有膚淺哪來深入」，她認為因為先有外貌吸引才會繼續深入了解彼此，「人都喜歡自己覺得好看的事物，不然挑醜的嗎？」但她也希望對方的內在不能膚淺，否則無法相處。郭書瑤表示自己長期「以姊代父」，個性比較好強，習慣擔任照顧朋友的角色，她分享在日本度假時曾獲得一個自己在咖啡廳放空的下午，居然感覺像「獲得放風機會的媽媽」，讓她重新思考一個人旅行的可能。她也在旅行中嘗試讓自己習慣受人照顧，自爆過往在面對異性，常常想和對方爭輸贏，已經開始學著給身旁男性友人有機會表現。