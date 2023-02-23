轟藍收割1200月票 吳思瑤、蘇巧慧：民進黨提出、兌現
去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬連袂提出首都圈1200月票政見，即使最終四人都敗選，行政院今（23）日仍拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票；不過，國民黨卻聲稱，該黨北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發論戰與譁然。民進黨立委吳思瑤晚間表示，國民黨當初抹黑月票是騙票，現在急著出來收割、政治操作，真的當網路沒記憶了嗎？民進黨立委蘇巧慧也說，提出政見、兌現承諾的都是民進黨，請國民黨不要騙民眾、收割政績。
記者黃宣尹／台北報導
吳思瑤表示，為民生找解方、為人民減負擔，本來就是政府的職責，自己肯定行政院長陳建仁的擔當，但卻看到國民黨急著出來收割，誇口月票優惠是他們執政市長的功勞，硬凹中央是「從善如流」，真的當網路沒記憶了嗎？
吳思瑤說，她擔任陳時中的競選總幹事，可是記得清清楚楚。首先提出「1200月票」，大力宣傳推動的，是陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬，而當時，國民黨忙著在發長文質疑這項利民生的好政策「預算哪裡來」「空頭支票」，把一項好政策抹成是選舉騙票。
吳思瑤表示，民進黨雖然沒有贏得北北基桃的選舉，但好政策繼續推動，讓區域聯合治理的政策方案上路成真。民進黨用具體行動來證明，當時的競選政見不是隨口說說，預算就由中央來補助，更不會因為北北基桃不是民進黨執政，中央就撒手不管，讓當時的政策跳票。
吳思瑤表示，民進黨說到做到，國民黨說一套作一套。落選者的政見能夠成為具體政策，反而當選者還在爭搶政績，還在政治操作，執政的強度、高度與氣度，高下立判。這就是民進黨與國民黨的不同。
蘇巧慧表示，北北基桃1200月票是去年民進黨縣市長候選人的共同政見，兌現承諾、補助經費的則是民進黨執政的行政院；國民黨當時只有酸言酸語，現在民進黨政府通過補助的計畫了，國民黨卻說是自己兌現承諾。
蘇巧慧表示，國民黨縣市長的承諾應該是深蹲換公車票、 青年每人一台gogoro、染疫市民每人發一萬元、桃園變成夏威夷 ，這些眼看要跳票的空頭支票。民進黨提出好政見、好政策，感謝國民黨支持，但請國民黨不要騙民眾、收割政績。