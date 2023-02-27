最美名媛孫芸芸44歲「這樣吃零贅肉」！不顯老4秘訣曝光

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孫芸芸曾分享自己的保養秘訣，除了平常大家最注重的臉部保養，她認為「脖子」其實也是女生要特別注意的地方，因為當別人看著妳的時候，大約是肩膀以上，再加上她過去蠻愛穿露肩衣服，因此她認為脖子保養是不可或缺的。她自從還在讀書時就養成這個習慣，只要擦保養品在臉上都會順便帶到脖子，而且用量都一樣多，這也使她的脖子幾乎沒什麼紋路，保養得非常好。
曬出高級小麥肌！「黑美秘訣」大公開
雖然多數亞洲女性都相當追求「美白」，不過「天生白肉底」的孫芸芸卻熱愛均勻又充滿光澤的古銅膚色，她熱愛陽光，全身肌膚也都曬出健康小麥色，「黑美」不僅有特色，還閃得讓人眼睛為之一亮。她曾PO出自己躺在沙灘的性感比基尼照，忍不住笑稱：「烤焦了，但這就是我的保養方式！」女兒廖思惟甚至還開玩笑表示：「妳看起來像布朗尼！」她也搞笑回覆：「烤得剛剛好。」但要怎麼曬得像孫芸芸一樣黑亮不顯髒呢？她曾透露在曬太陽之前必須要抹保養油或助曬油，肌膚在陽光下才會閃閃發亮，也能保護每一寸肌膚不被曬乾。
不過在曬出高級小麥肌之前，也要特別注意「臉部」不能一起曬，因為臉曬了容易長斑。孫芸芸曾說，她只會把保養油擦到下巴邊緣，但臉就會擦高係數的防曬，再加上墨鏡與帽子。雖然這樣可能使臉與身體容易有色差，但她非但不怕，還透露買粉底液時，會因此選較深的色號，不僅能解決色差問題，還能使臉看起來小一點，一舉兩得，有何不可？在曬完太陽以後，她回到家一定會將全身擦滿保濕乳液，臉則敷上保濕面膜，還有個細節就是上述說到的「脖子」，她還會多用一倍的量加強在此區塊。
生2胎仍超瘦！零贅肉「吃不胖」組合曝光
許多人為了維持體態會選擇用不健康的減肥方法，不過已44歲又生過2個小孩的孫芸芸卻依然維持苗條身材、纖細四肢，全是因為她的飲食原則簡單明瞭，除了選用優質橄欖油、酪梨、藜麥、水煮蛋、堅果、全穀雜糧等，並長期以「白肉和青菜」為主，無論是水煮還是沙拉她都可以接受。她透露每天都要吃大量蔬菜，就算有攝取澱粉也是「未加工」的原型食物，這樣的組合不僅吃得飽又有營養，可以天天吃都不膩。而其中肉類則是雞胸肉，僅灑一些鹽巴和黑胡椒簡單調味，雖然看似無聊，但她卻讚不絕口：「我可以吃到飽，其實很好吃。」也因為平時飲食清淡，因此偶爾吃炸物也沒關係。
每日量體重！每週TRX緊實身體線條
孫芸芸曾說，自己每天都會量體重，觀察自己每日體重變化，就能在飲食及運動上做改變，相當自律。且她是一個「完全閒不下來」的個性，就算待在家也不想一直坐著或是躺在沙發上，總會到處整理、打掃，也因此即便有時忙到沒空去健身房運動，在無形之中也會消耗不少熱量。此外，除了飲食控制、每日量體重，她一週也會進行1-2次TRX（懸吊式阻抗訓練）來強化、緊實身體線條，快跟上她的腳步一起「凍齡」起來吧。（編輯：郭佩蓉）