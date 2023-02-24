強烈大陸冷氣團明報到最低溫下探10度　228連假先濕後乾

今起喝到228連假！四大超商咖啡優惠：美式、拿鐵買1送1

▲迎接228連假，四大超商咖啡優惠今開喝，7-11特大杯美式買1送1，全家大杯特濃拿鐵也是買1送1。（圖／業者提供）
▲迎接228連假，四大超商咖啡優惠今開喝，7-11特大杯美式買1送1，全家大杯特濃拿鐵也是買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2月份兩次補班日辛苦了！苦盡甘來終於等到開工後第一個連假，228連休四天放好放滿，不少民眾已迫不及待排滿旅遊行程，出遊少不了提神咖啡，7-11祭出特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1，全家也有大杯特濃拿鐵買1送1，《NOWnews今日新聞》統整四大超商連假咖啡優惠，一文掌握各家好康。

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🟡7-ELEVEN
今（24）日起至2月28日連續五天，門市特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1，皆不限冰熱，此外，CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元、咖啡珍珠歐蕾2杯99元。OPEN POINT行動隨時取也有好康上線，同步推出大杯美式26杯688元、大杯拿鐵18杯688元、蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任4杯188元、黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，平均單杯26元起。

精品控則別錯過CITY PRIMA新品「精品燕麥拿鐵」，即起至3月7日前，精品燕麥拿鐵每杯嘗鮮價99元，或是當筆加價購享第二杯10元，另限時加贈CITY PRIMA×OATLY 造型貼紙，送完為止。

▲7-11在APP推出連假寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在APP推出228連假寄杯優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
今（24）日起至2月28日期間，到門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃拿鐵買1送1、冰熱不限，以及濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元。另外同步推出全盈+PAY集章趣活動，2月22日至3月21日期間，使用全盈+PAY單筆消費滿100元可集1個章，集滿8個章就能兌換100元購物金，集30個章可兌換2023WBC中華隊紀念球。此外，全家Fami!ce霜淇淋祭出第2支10元，平均單支不到30元、相當於6折。

▲全家霜淇淋限時5支168元，草莓優格搭配比利時巧克力口味超吸睛。（圖／取自全家IG）
▲霜淇淋首推草莓優格混搭比利時巧克力口味，連假祭出第2支10元。（圖／取自全家IG）
🟡萊爾富
2月25日至2月28日期間，門市推出大杯美式、大杯拿鐵要加10元多1件，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯不到33元即可開喝。

🟡OKmart
即日起至2月28日期間，推出大杯拿鐵、大杯美式同品項買2送1，相當於6.7折。OKmall雲端商城另有好康，買大杯美式、大杯拿鐵，不限冰熱，享同品項買10送5、買20送12，等於6.3折起，再送OKpoint 688點。

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