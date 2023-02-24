鳳梨「泰國極樂畫面」全流出！狂撒好幾萬小費　下場慘了

大S才亮尪良民證！換葛斯齊殺到北京　汪小菲母子剉咧等

▲葛斯齊（左圖）赴北京處理控告張蘭妨害名譽官司。（圖／翻攝自葛斯齊微博、微博）
▲葛斯齊（左圖）赴北京處理控告張蘭妨害名譽官司。（圖／翻攝自葛斯齊微博、微博）

娛樂中心／綜合報導

資深娛樂狗仔葛斯齊公布汪小菲疑似婚內出軌多名女子的照片，被汪母張蘭點名收大S的錢辦事，葛斯齊去年底到新北永和派出所提告加重誹謗，並在北京安排好律師，限期張蘭7天內提出證據，否則公開道歉，對方僅在直播中表示不會再造謠，但沒有致歉。葛斯齊昨（23日）突然在粉專透露飛抵北京，將和張蘭於法庭上正面對決。

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▲張蘭（左）自爆被大S拉黑，卻在過年時看見對方一家四口合照。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭沒證據胡亂爆料，粉絲看不下去，近來直播人氣下滑。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭發覺自己的直播人數驟降，直問粉絲寶寶為何要走，極力挽留。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭發覺自己的直播人數驟降，直問粉絲寶寶為何要走，極力挽留。（圖／翻攝自微博）
葛斯齊在臉書PO出數張和友人在北京的照片，寫下：「安全抵達。」雖然沒有明言此行目的，但他月初宣傳新書時受訪，指將會前往北京完成提告蘭的刑事訴訟程序，並放話第一時間會通知汪小菲，找他一起出來吃飯，因此網友及好友紛紛留言：「期待大合照」、「側評下麻六記好不好吃」、「不要再給這對母子留情面，有料盡爆」、「不能讓造謠無下限的人以為善良的人都好欺負，用法律把它們的嘴給我封了」！

▲葛斯齊與同伴抵達北京。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）
▲▼葛斯齊與同伴飛抵北京。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）
▲▼葛斯齊與同伴抵達北京。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）
此外，葛斯齊還貼出與前老闆、大陸第一狗仔卓偉見面的合照，寫道：「卓偉小葛，種瓜得瓜， 您曾說天下狗仔四海一家。我的伯樂，許多年不見，懷念變成相見，許多的感動油然而生。並肩作戰的一切歷歷在目，彷彿只是昨日。 說好了明天要幫我準備一碗酸辣X！」預期將與汪家母子上演一場法律攻防大戰。（編輯：楊穎軒）

▲葛斯齊和前公司老闆、老友卓偉（左）敘舊。（圖／翻攝自葛斯齊微博）
▲葛斯齊和前公司老闆、老友卓偉（左）敘舊。（圖／翻攝自葛斯齊微博）

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