最正MC未曝光福利！穿這顏色泳衣 根本「國王新衣」
林艾融曾在LamiGirls、味全龍啦啦隊服務，並於直播界發展，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人（MC），偶爾接綜藝節目通告，目前為《請問 今晚住誰家》主持人之一。艾融近日推出數位寫真集，《NOWnews今日新聞》取得未曝光作品，艾融無懈可擊的身材盡收眼底。
娛樂中心／綜合報導
曝光的高清照片，艾融招牌耳下短髮俐落又俏麗，選穿一件繞頸綁帶三點式泳裝，在海邊的木棧道微側身擺拍，一雙傲人上圍一覽無餘，形成側峰成嶺的視覺，下半身裸露唯美蜜桃臀線、美腿根部，比例穠纖合度，配上勾人燦笑，讓人心臟爆擊，且膚色泳衣乍看之下還以為全裸，十分性感。
闖蕩演藝圈多年，艾融終於交出首本寫真《艾。融化你 艾融數位寫真》，本次邀請國際時尚攝影大師黃天仁親自掌鏡，捕捉不同風格的艾融，有可愛、甜美、運動及火辣，艾融透露，所有造型中，有套睡衣她相當喜愛，同時也讓她感到非常害羞，坦言此套睡衣樣式連歷任男友都沒有看過，第一次穿就是在拍攝現場，可見艾融有多寵粉，想透過此本電子寫真書分享給粉絲。
《艾。融化你 艾融數位寫真》已於樂天Kobo網路平台、全台數位網路書店上架。（編輯：楊穎軒）