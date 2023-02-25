守護彼此的存在！盤點演藝圈5對姊妹花　她們竟是雙胞胎

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大S與小S兩人以不到18歲的年紀，組成團體「ASOS」正式踏進演藝圈，雖然姊妹倆星路不同，大S朝著戲劇發展，成功靠著《流星花園》杉菜一角，入圍金鐘獎最佳女主角，後面也陸續演過許多經典戲劇，讓粉絲印象深刻；小S則是憑藉活潑又幽默的個性，在主持界擁有一席地位，包含《康熙來了》、《小姐不熙娣》等都是觀眾必看的節目。
出道至今，大小S姊妹倆的話題不斷，敢言敢嗆的直接個性，也常常引發外界熱議關注，特別是2022年年底，吵到今年年初的「大汪之戰」，也讓大S、具俊曄夫婦以及汪小菲、張蘭等關鍵字，攻上各大社群論壇的熱搜關鍵字，除了大S簡潔有力的反擊以外，被波及到的小S也多次公開發聲力挺家人，突顯了姊妹倆之間的好感情。
最美姊妹花：Selina任家萱、任容萱
事實上，Selina任家萱原本是代替妹妹任容萱，參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》的選秀比賽，結果意外獲得冠軍，最終被唱片公司簽約，與Hebe田馥甄、Ella陳嘉樺組成「S.H.E」，奠定不敗女團的神話。妹妹任容萱則是憑著《終極三國》戲劇正式出道，隨後擔任戲劇《我的自由年代》女主角後走紅，深受觀眾喜愛。
姊妹倆不僅外型甜美亮眼，還同樣擁有一副好歌喉，就連感情世界也有些默契，與張承中離婚後的Selina，2022年也宣布擁有新戀情，對象則是小她七歲的圈外男友，而任容萱也在同一年被經紀人證實，與前凱渥男模林柏澍穩定交往中，此外，姊妹倆也經常在社群平台合體，展現彼此間的好感情。
星二代姊妹花：歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣
身為明星夫妻檔歐陽龍跟傅娟的女兒，歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣3人都擁有十分甜美的外型，雖然各自擁有不同的專長領域，大姊妮妮擅長體操、娜娜專長音樂、娣娣則熱愛舞蹈，但3人都努力朝著戲劇之路前進中。
雖然3姊妹在演藝界的成績，常常因為爭議與負面風波被蓋掉，卻也完全不影響彼此間的好感情，互相支持與力挺，今年過年期間，在中國演藝表現亮眼的娜娜也回到台灣與家人團聚，彷彿回到當年還是青澀小女孩的模樣，與姊妹們膩在一塊。
個性派姊妹花：APPLE、瑤瑤
同樣以《我愛黑澀會》節目出道的「A瑤姊妹」Apple（黃暐婷）與瑤瑤（黃喬歆），兩人的身材都辣到不行，經常受到網友熱議，不過一說到個性，姊妹倆天差地遠，相較冰雪聰明的大姊Apple，妹妹瑤瑤則是超級傻大姐，卻也練就她吃苦耐勞的精神，是演藝圈出了名的「省錢女王」。
雖然姊妹倆個性不同，但感情十分要好，也經常在社群平台分享出遊照，偶爾也會一起上節目大聊往事，成為收視流量保證。而在感情方面，Apple則是大方公開和圈外牙醫師男友的戀情，今年年初更陪男友回家過年，似乎雙方已經論及婚嫁，而瑤瑤雖然與交往5年的韓籍男友分手，但兩人前幾天才被拍到約會，甚至願意帶前男友回家過夜，但瑤瑤則回應，2人目前只是朋友關係，有家人的感覺，否認復合。
雙胞胎姊妹花：魏如萱、魏如昀
魏如萱與魏如昀，同樣以創作歌手身分出道，姊妹倆都有屬於各自的代表作，其中姊姊魏如萱就以溫柔真誠的嗓音與簡單又感人的旋律，廣受歌迷喜愛，歌曲《你啊你啊》紅遍全台大街小巷，傳唱度極佳，更五度入圍金曲獎最佳女歌手獎，並在第31屆金曲獎，成功靠著專輯《藏著並不等於遺忘》奪下該獎項。
妹妹魏如昀則是參加歌唱選秀節目《超級星光大道》第二屆而正式出道，也擔任過電視劇《搖滾保母》的女主角，開啟戲劇之路，不僅出演電影《聽見下雨的聲音》，更演唱同名主題曲《聽見下雨的聲音》再度爆紅，也在台灣擁有極大的傳唱度，後來才由負責作曲的周杰倫重新翻唱，並收錄在自身專輯《哎呦，不錯哦》。
值得一提的是，姊妹倆在2022年接受《Harper’s BAZAAR》雜誌專訪時罕見合體，這也才讓許多人知道，原來她們是雙胞胎，而且感情非常要好，願意互相守護，成為彼此的光，不過也因為過去較少合體的關係，直到現在「魏如萱與魏如昀是雙胞胎嗎？」或是「魏如萱與魏如昀的關係是？」等等相關句子，一直出現在Google的搜尋關聯性選單。（編輯：詹鎰睿）