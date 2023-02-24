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台積電挖角消防員！年薪5年抵10年　新北爆6中階幹部出走

▲消防員工時長，工作危險壓力大，台積電開出相關職缺，讓不少人興起轉職念頭。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲消防員工時長，工作危險壓力大，台積電開出相關職缺，讓不少人興起轉職念頭。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心／綜合報導

消防員工時過長，且工作壓力大，近來有週刊報導，新北市消防局有至少6名消防員在年後轉職，跳槽到台積電招募的「消防設備師」職缺，年薪至少360萬，且一次簽約至少5年，出走人員多為內勤中階幹部，其中還有某大隊副大隊長，對此，台積電今（24）日證實此事，但對於年薪說法並未正面回應。

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台積電指出，因應公司營運需求規劃招募多元人才，基於強化廠區安全與風險管理的目的，台積公司確實有招募具專業經驗，包含消防背景的人才在各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務；而在年薪部分，台積電稱「相關職務的職稱、職級與敘薪依據台積公司標準流程規範」，最後也表示「我們預期未來公司將持續成長，秉持人才多元化，我們將繼續依據營運與發展需求，與各專業領域的人才接觸」。

▲消防員（資料照，圖中人物與當事者無關／瑞芳區公所）
▲消防員工時長，工作危險壓力大，讓不少人興起轉職念頭。（資料照，圖中人物與當事者無關／翻攝畫面）
根據週刊報導，台積電為使新廠房順利通過消防安檢，開出360萬元年薪徵才，還保證簽約一次至少5年，以補償消防員損失的公職生涯，而出走的消防員位階落在二線一到二線三之間，年薪約在100萬至150萬元不等，也因此在台積電工作5年，相當於10年消防局體制薪資，才讓他們願意放棄穩定的公職轉職。

據了解，台積電所需消防員的工作內容分別有完成建築物消防安全設備圖說審查作業程序、申請建築物消防安全設備查驗、日常消防維護和風險管理。（編輯：林莞茜）

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