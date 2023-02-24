北部狂下雨「這水庫」卻乾到見底？當地人嚇壞：43年首見
近日受到東北季風影響，台灣迎風面的北部、東半部持續出現降雨，而中央氣象局這幾天也持續針對基隆北海岸、宜蘭等地發布「大雨特報」，不過弔詭的是，位於基隆的新山水庫蓄水量卻不到10%，當地民眾見狀也在網上分享水庫「乾涸見底」的照片，對此台灣自來水公司表示，新山水庫因為下游管路發生異常滲漏，因此1月初就開始洩降水位，目前已修復完成，並進行水庫蓄升作業，預計5月底能達到高水位。
記者張志浩/綜合報導
有「雨都」之稱的基隆就算是在冬季也會降下豐沛的地形雨，因此新山水庫突然的異常讓當地許多民眾感到困惑，據《中時新聞網》報導，有住在附近的居民表示，新山水庫1980年啟用完工後，43年來就從沒出現過乾到見底的情況，進而擔憂會發生缺水的狀況。
對此台灣自來水公司第一區管理處指出，新山水庫的狀況並不是缺水，而是水庫正在進行「第一取水工管路維修」，主因是1月初台水公司發現下游管路發生異常滲漏，後續水利署邀集專家學者做現場評估後，在確認不涉及大壩安全的前提下，為避免影響右岸第一取水工管路取水功能，有必要「洩降水位」進行修復。
台水公司表示，原先預計於2月底修復完成後恢復蓄升，但施工進度超前，提早在2月14日完成主要工項，並於隔日提前啟動水庫蓄升作業，預計5月底前可蓄至高水位。此外，台水公司也強調，目前仍正值東北季風豐水期間，大基隆地區主要水源（基隆河及貢寮雙溪溪）足以穩定供水，將持續管控供水狀況，確保供水穩定，希望民眾不要過度恐慌。