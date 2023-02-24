國民黨遭轟收割1200月票 陳建仁：樂見好政策被一致支持
去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬連袂提出首都圈1200月票政見，即使最終四人都敗選，行政院昨日仍拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票；不過，國民黨卻聲稱，該黨北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發論戰與譁然，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧等人也抨擊。行政院長陳建仁今（24）日赴立法院施政報告並備詢前受訪時表示，好的政策被朝野一致支持，是一件好事。
記者黃宣尹／台北報導
談到國民黨聲稱，該黨北北基桃首長兌現1200交通月票一事，陳建仁表示，好的政策能夠被朝野一致支持，這是一件好事。在公共運輸使用方案上，政府按照地區特色，設計不同方案，希望照顧台灣每一個國民。
陳建仁表示，現在這樣的方案得到立委、地方首長不分朝野一致支持，很高興，希望這樣的方案在立院盡早通過審查，讓全民都能夠享受到很好的照顧。
陳建仁也提到，到立法院施政報告備詢是憲法規定的責任，希望今天施政報告順利進行，自己會好好接受備詢。感謝立法院通過疫後特別條例，行政院也通過疫後特別預算，希望再次得到朝野一致支持，讓溫暖即時、照顧普遍。