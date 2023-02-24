台股早盤漲百點衝15717點 IC設計、連鎖餐飲與航運夯
美股四大指數昨（23）日皆漲，其中費城半導體指數漲逾3%，另外，金管會宣布解除「禁空令」，台北股市今（24）日開高，早盤一度漲百點，來到15717點，隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到525元，漲幅約1%。而由於輝達財測優於預期，因此今日機器人概念股、IC設計都表現亮眼，另外連鎖餐飲與航運股也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數23日上漲108.82點，或0.33%，收33153.91點；那斯達克指數上漲83.33點，或0.72%，收11590.4點；標普500指數上漲21.27點，或0.53%，收4012.32點；費城半導體指數上漲96.42點，或3.33%，收2988.81 點。
台北股市今日早盤一度漲百點，來到15717點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲7元，來到525元，漲幅約1%。同樣是晶圓代工的聯電，漲約1%，來到50.7元。世界先進漲逾1%、力積電漲0.7%。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、群創、友達、大立光、緯創、日月光、台達電漲0.6%到1%多。
由於輝達財測優於預期，機器人概念股與IC設計表現亮眼，像是威盛漲4%，聯詠、凌巨、凌陽、均豪、福裕漲1%多，通泰漲7%，力旺、創意漲4%，點晶、禾瑞亞漲逾2%。
而今日航運族群表現不俗，裕民漲9%、新興漲7%，四維航與中航漲5%，台航、志信、慧洋-KY漲3%，亞航與中櫃漲逾1%。另外，連鎖餐飲也走高，旗下有麥味登的揚秦飆漲停，雅茗-KY漲逾5%，路易莎咖啡、安心、豆府、老四川漲逾1%。