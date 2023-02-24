冷氣團殺到「越晚越冷」！週末連假急凍10度：有機會下雪
強烈大陸冷氣團來了！結束前兩天的回溫，今（24）日氣溫將由北往南出現較大的轉變，天氣風險公司分析師林孝儒表示，白天起北部及東北部的氣溫將會率先一路下滑，越晚越冷，中南部及花東下半天也將會逐漸降溫，週末（2/25至2/26）為這波冷空氣影響最顯著的時段，北部及東北部全日氣溫攝氏11至15度，郊區平地會再低攝氏1至2度，2000公尺以上的高山在週六晚間至週日早晨，有機會降至冰點且水氣多的情況下，不排除出現降雪，提醒民眾228連假前期氣溫降幅明顯，務必做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒指出，今日伴隨強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部及東半部陰有短暫陣雨，中南部的雲量也會稍稍增加些，為晴或多雲天氣。氣溫方面預期白天起，北部及東北部越晚越冷，白天高溫約攝氏16至21度、夜晚低溫探至攝氏12至14度，中南部及花東下半天開始降溫，白天高溫攝氏22至26度、夜晚低溫攝氏13至18度。
林孝儒說，週末為本波冷空氣影響最顯著的時段，預估北部及東北部整天氣溫攝氏11至15度，局部郊區平地再低攝氏1至2度，中部及花蓮地區攝氏12至19度，南部及台東地區攝氏13至25度，北部及東北部全日偏冷，中南部要留意輻射冷卻造成的低溫現象，預期西半部沿海空曠或近山平地區，還是有機會出現近攝氏10度或10度以下的低溫，尤其是週日及下週一的清晨反應將會最顯著。
不過週末環境水氣逐漸減少，降雨的影響會再較今天減緩，北部及東半部雖然天氣持續較陰沉且仍有短暫陣雨，中南部則為晴時多雲較穩定的天氣，北部受冷空氣影響顯著，2000公尺以上的高山在週六晚間至週日的早晨，若水氣配合得宜，有機會出現短暫降雪或下霰的可能，前往山區的民眾也要做好保暖措施。
下週一二（2/27至2/28）強烈大陸冷氣團逐漸減弱但早晚還是比較涼，西部維持晴時多雲，早晚要留意低雲及霧影響能見度，而迎風面的東半部則為多雲時陰局部短暫陣雨的情況，這樣類似的天氣型態大概可維持到下週三（3/1）的上半天，因為下半天開始可能逐漸有一波東北季風南下影響，北部天氣再有些微變化，不過目前離預報時間還久，仍有些調整空間，未來將持續觀察。