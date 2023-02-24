挹注台電500億吸收電價漲幅？王美花：對穩健經營有幫助
行政院長陳建仁昨（23）日公布特別預算將再挹注台電500億，加上原本增資1500億，共計將有2000億元經費，盼維持電價「合理價位」，對此，經濟部長王美花今（24）日受訪表示，這對台電的穩健經營確實有幫助。至於電價是否真如外界傳言將上漲3成？她回應，國際燃料成本有些回落，不過仍相對在高點，電價審議委員會會通盤考量整體面向，除了燃料成本外，還會將民生照顧等因素納入其中。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部將於3月召開電價費率審議會，討論電價調整方案，日前傳出4月起電價漲幅將逾3成，且工商業界被列為調漲對象。王美花今日陪同行政院長陳建仁出席立法院「提出施政方針及施政報告並備質詢」，會前受訪表示，在此次決定新電價之前，台電會搜集相關資料，像是國際的燃料成本等，皆持續密切關注，雖然最近有些回落，不過仍相對在高點，電價審議委員會會通盤考量整體面向，不只是燃料成本，還會將民生照顧等因素納入其中。
行政院會昨日通過3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中1000億元的用途，將用來撥補台電500億元、勞保300億元、健保200億元
面對全球燃料成本高漲，陳建仁表示，國內電價無法完全反映成本，過去兩年台電為了穩定物價，讓電價保持合理價位，因此特別挹注台電500億，加上原本增資1500億，共計將有2000億元經費，盼能使電費維持在合理的價位。
王美花指出，這對台電的穩健經營確實有幫助，不過台電的財務狀況仍受燃料成本影響，因此皆需一併關注。