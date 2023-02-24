國外裁員潮燒進台灣？人力銀行揭：科技業徵才趨保守

日前有網友在批踢踢發問「台灣科技業有開始裁員嗎?」原PO表示目前國外大廠事先發難，臉書母公司Meta裁員1萬多人、Twittr也裁了50%的人力，好奇近期台灣科技業有開始裁員嗎？
記者黃仁杰／台北報導
根據1111人力銀行資料庫顯示目前工作機會數達63萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，缺工產業第一名為餐飲╱住宿服務業，開出14.3萬個工作機會，相較於去年同期成長27%；其次醫療照護╱環境衛生5.4萬個工作機會，年成長25%；第三則是建築營造╱不動產相關超過6萬筆工作機會，年成長率18%；而全球經濟放緩，外貿動能降溫，一般傳統製造則從5.6萬跌至5.2萬，減幅達7.14%，科技業則從去年6.2萬個工作機會略為下滑近5%，減少了3千個工作機會。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣連續幾個月出口表現不佳，以出口為導向的製造業，如部分科技產業或傳產受到衝擊，今年（2023）可能陸續調整人力配置，但台灣缺工現象未解加上留才不易，估計企業會採取「停止招聘」或「遇缺不補」，徵才計劃趨於保守觀望。黃若薇指出雖然台灣出口訂單下滑，但觀察整體失業率應不會大幅提升，相較於去年底開始的國際科技大廠大裁員浪潮，對台灣影響有限，目前科技業工作機會數下滑，可視為是疫情後的徵才校正回歸。
黃若薇表示1111人力銀行為推廣科技產業，讓上班族掌握第一手科技業最新資訊，1111新闢「科技島Technice」節目，邀請雲豹能源總經理趙書閔、閱讀前哨站站長瓦基、南亞科技企劃及行政管理副總經理吳志祥、政大傳播學院教授林日璇等科技產業指標性人物錄製節目專訪，帶來科技新知、產業趨勢和第一手職涯資訊。