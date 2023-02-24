1200月票拚七月上路 北市府：長途客運、台鐵盼中央補貼
行政院會23日拍板促進公共運輸使用方案，其中最為外界所關注的北北基桃1200元月票，也喊出力拚7月能夠實施。對此台北市政府交通局今（24）日上午，在交通會報前也出面說明。交通局長謝銘鴻表示，對於行政院所公布的公共運輸使用方案，北北基桃四市都是樂見其成。但針對國道長途客運以及台鐵的相關運費，會持續向中央提出「全額補貼」。
記者丁上程／台北報導
台北市政府今日上午召開交通會報，而在會報前，北市交通局長謝銘鴻也出面說明1200月票北市因應方案。謝銘鴻表示，現階段雙北1280月票的使用量是34萬，如果未來結合了國道、台鐵，以及加入基隆市及桃園市，預估使用量會高達76萬。
不過謝銘鴻也直言，針對交通月票預算，目前初步估計中央負擔55億，地方負擔26億，不過仍舊對於地方財政來說是相當大的負擔，因此北北基桃四市都希望中央能夠多幫忙，能夠在國道長途客運以及台鐵的運費上，能夠做全額的補助。
而針對中央力拚1200交通月票能在七月上路，謝銘鴻則表示，在中央公佈補助作業要點後，市府方面就會立即來提出企劃書向中央申請，並且盡快進行清分、設備及人力準備等相關工作，以爭取台北市民的權益為最優先目標。