中央幫推1200月票 鄭運鵬、蔡適應：不會因敗選就不支持
去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人連袂提出首都圈1200月票政見，即使最終四人都敗選，行政院昨日仍拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票；不過，國民黨卻聲稱，該黨北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發論戰與譁然。民進黨立委鄭運鵬今（24）日表示，不會因為選舉失利就不支持大眾運輸；民進黨立委蔡適應今日也說，選舉過程提出來的政見，很高興選舉後中央政府繼續推動。
記者黃宣尹／台北報導
鄭運鵬去年參選桃園市長，與參選基隆市長的蔡適應、參選新北市長的總統府秘書長林佳龍、參選台北市長的前衛福部長陳時中共同提出1200月票政見。
鄭運鵬今日表示，去年選舉提出1200首都圈月票政見，很高興看到前行政院長蘇貞昌有魄力採納、現任行政院長陳建仁很溫暖地擴大到全國施行，自己跟蔡適應完全贊成，不會因為選舉失利就不支持大眾運輸，也提供行政院更完整的方案，因為這對全國都有利。
鄭運鵬說，希望這樣的政策能照顧到全國，達到培養運量、減少交通阻塞、建置交通公共路網政策。現在地方政府也提出相對應方案，中央會協助，不會因為選舉讓政策有所不同。
蔡適應今日也說，選舉過程提出來的政見，很高興選舉後中央政府聽到呼籲，給了正面回應，繼續推動1200月票。
蔡適應表示，現在政府擴大實施，不只有北北基桃，包含中彰投、高高屏都能串連成立通勤月票聯盟系統，對於台灣各縣市推動公共運輸運量提升有很大幫助，自己會在立法院促成預算通過，希望在野黨也能支持，中央地方能夠合作。