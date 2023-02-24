蔡依林「米蘭素顏逛街」被拍！1舉動被讚：難怪紅這麼久
天后蔡依林（Jolin）上個月結束「UGLY BEAUTY」台北站最終場演唱會以後，開啟「充電放鬆模式」，到日本、阿里山和泰國等地旅遊。近日，她被網友發現素顏現身米蘭某商場血拼，而她親民的舉動也被大批網友讚爆。
娛樂中心／綜合報導
身為寶格麗BVLGARI大中華區品牌代言人的蔡依林近日飛往米蘭參加時裝週，昨（23）日在IG曬出一系列美照，只見她戴著墨鏡、頂著一頭捲髮，上身穿著白色小可愛和粉色羽絨短版外套，下身則是搭配白色蓬蓬裙和牛仔破褲，再加上一個搶眼迷你綠色小包，多層次的造型時尚又顯氣勢，她也在文內表示：「廢包一把抓，越廢越開心」。
蔡依林也在IG限時動態PO出抵達當地飯店以後，獲得品牌準備的多張名片，笑說：「只是跟司機表達一下地址，看起來員工有76289位的氣勢！發名片，是小時候，繼偷學海關蓋章和老師改考卷之後的夢想，夢想成真，咦？」接著又發出多張美食照，心情似乎非常雀躍。
另外，還有網友在當地商場巧遇蔡依林，只見她頭戴毛帽、素顏逛街，拋開偶像包袱，坐在精品店內和同行友人有說有笑，離開後她似乎發現有人群圍觀，還有人叫她的名字和她打招呼，而她也大方揮手致意，相當親民，讓網友興奮直呼：「出息了！沒想到從小到大聽的歌單裡的人有一天也能出現在我面前，素顏的蔡依林顏值依舊很高，美麗」、「終於見到本人啦，一整個就是激動的不敢說話，蔡依林本人脾氣超好，全程默默逛街跟粉絲say hello，果然火這麼多年不是沒原因，除了作品好人也nice」。（編輯：郭佩蓉）