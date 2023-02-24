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量販超市連假優惠快收！全館滿額9折回饋　哈根達斯199元

▲228量販推出限時優惠，包括家樂福指定商品滿額享9折現金回饋券。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲228量販推出限時優惠，包括家樂福指定商品滿額享9折現金回饋券。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

228連假要到了，全聯、愛買、家樂福推出一系列優惠活動，其中亮點包括家樂福連續四天，購買指定商品單筆滿 2,000元以上享9折回饋；愛買2/25（六）限時一天 HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2千元享9折回饋；全聯實體門市在228連假期間，主推消費者最愛的哈根達斯473ml（部分口味420ml）13種口味均一價199。

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家樂福

2/25至2/28購買家用五金、3C家電、紡織服飾，量販店單筆消費滿 2,000元享9折優惠（現金折價券回饋）；家樂福超市單筆消費滿888元以上享9折優惠（現金折價券回饋）；線上購物，指定商品單筆消費滿 2,000元以上送200元線上折價券； 家速配，指定商品單筆消費滿 1,000元以上，輸入折扣碼「PEACE」將於結帳金額中直接折抵。

▲響應「2022520」，全聯OFF COFFEE加5元多2杯。（圖／全聯提供）
▲全聯連續4天OFF COFFEE熱美式，買1送1；全店咖啡商品單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
全聯

（一）2/23至3/5有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出473ml（部分口味420ml）哈根達斯限時促銷199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

（二）2/25至2/28，阪急麵包30元品項商品，特價4個100元，以及連續4天OFF COFFEE熱美式，買1送1（原價計算，活動贈送之品項不提供自帶杯優惠）。另外，全店咖啡商品，包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉（不含現煮咖啡），享單筆滿299元現折30元。

愛買

2/25(六) HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2千元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元！2/26(日)生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券，單筆最高回饋250元。此外，愛買量販《春季購物節》2/24(五)~3/9(四)開跑，專櫃品牌在愛買線上購物蝦皮商城平台、板橋南雅店和桃園店同步開賣，SABON沐浴油則只要899元，2/25(六)當天到指定實體賣場選購同享滿2千享9折優惠。

▲專櫃保養名品在愛買線上購物蝦皮商城平台、板橋南雅店和桃園店同步開賣
▲SABON沐浴油則只要899元，2/25(六)當天到指定實體賣場選購同享滿2千享9折優惠。（圖／愛買提供）

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