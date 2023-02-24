量販超市連假優惠快收！全館滿額9折回饋　哈根達斯199元

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2/25至2/28購買家用五金、3C家電、紡織服飾，量販店單筆消費滿 2,000元享9折優惠（現金折價券回饋）；家樂福超市單筆消費滿888元以上享9折優惠（現金折價券回饋）；線上購物，指定商品單筆消費滿 2,000元以上送200元線上折價券； 家速配，指定商品單筆消費滿 1,000元以上，輸入折扣碼「PEACE」將於結帳金額中直接折抵。
全聯
（一）2/23至3/5有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出473ml（部分口味420ml）哈根達斯限時促銷199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。
（二）2/25至2/28，阪急麵包30元品項商品，特價4個100元，以及連續4天OFF COFFEE熱美式，買1送1（原價計算，活動贈送之品項不提供自帶杯優惠）。另外，全店咖啡商品，包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉（不含現煮咖啡），享單筆滿299元現折30元。
愛買
2/25(六) HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2千元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元！2/26(日)生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券，單筆最高回饋250元。此外，愛買量販《春季購物節》2/24(五)~3/9(四)開跑，專櫃品牌在愛買線上購物蝦皮商城平台、板橋南雅店和桃園店同步開賣，SABON沐浴油則只要899元，2/25(六)當天到指定實體賣場選購同享滿2千享9折優惠。