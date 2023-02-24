美、日、歐海外設廠又成話題　台積電回應一次看

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台積電日本海外設廠部分，台積電正在熊本興建晶圓廠，與日本索尼、電裝株式會社（DENSO）合資，且受到日本政府補助，預定2024年投產。而今日有日媒再爆料，台積電計劃在熊本縣興建第2座晶圓廠，投資規模可望逾1兆日元，並預定2030年前完工，台積電目前正在與日方磋商。
關於歐洲設廠時程與日本可能興建第2座晶圓廠，台積電皆對外回應，「不評論市場傳聞，維持1月法說會的看法，目前沒有進一步的資訊」。今年1月台積電法說會上曾表示，根據客戶的需求，公司正在增加台灣以外的產能，以繼續為客戶提供取得成功所需的最佳解決方案。公司的決策不僅基於客戶需求、必要的政府支持、為股東實現價值極大化，也奠基於公司長期成長所需的人才庫、土地、電力和水等因素。
台積電當時指出，在美國亞利桑那州晶圓廠正在興建兩期工程，第一期工程預計在2024年開始生產4奈米製程技術。第二期工程則預計於2026年開始生產3奈米製程技術。同時，也將考慮在海外額外建立成熟製程產能，如在日本正在興建一座特殊製程技術的晶圓廠，該廠將採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，計畫於2024年末進入量產，也考慮在日本建造第二座晶圓廠。至於歐洲設廠部分，指正與客戶和夥伴接洽，以根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。
而談起美國亞利桑那州晶圓廠，日前紐約時報訪問11名台積電員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，此外，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。
為此，台積電回應，隨著全球業務擴展，台積電積極強化內部培訓，以促進全球人才共融，並珍視其多元的觀點及背景為台積電帶來的價值。台積電強調，在設立每個晶圓廠時，當地都會有著不同的特性與氛圍，包括台灣在內，台積電協助新進員工順利融入公司企業文化，來台受訓或是海外外派的項目皆持續進行中。公司也設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，台積電重視員工的意見並帶來改變。
至於外界關注海外設廠成本太大會侵蝕毛利，為此台積電表示成本差異都有考量，將利用大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢，持續降低成本，也會繼續與各國政府密切合作。因此，即便在台灣以外增加產能，相信長期毛利率達53%以上仍是可實現的，且股東權益報酬率（ROE）能夠優於25%。