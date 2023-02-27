專訪／方志友安心亞寄簽名照！《本日》林柏宏當兵過超爽

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與方志友同為《星光大道》出道的林柏宏，在《本日公休》片中也有客串髮型師一角，兩人間有幾場精彩對手戲。現年32歲的方志友16歲時就認識他，至今長達16年以來都有聯絡，方志友還爆料林柏宏大學畢業去當兵時：「我跟安心亞還寄物資給他，他在軍營裡頭抬超高的！公司把我們寫的信、零食寄到軍營裡。」不僅如此還附上簽名照，讓林柏宏分送給弟兄們。兩人間緣分極深，林柏宏退伍後拍戲認識楊銘威，沒想到年少時認識的兩位朋友最後會結婚，令他直呼：「緣分很神奇！」
方志友透露，她與傅孟柏有一場戲被剪掉：「裡面有一段我跟傅孟柏在講電話說『其實換個髮型、設計師也不錯啊！』前面有一大段是他在跟我道歉，說他知道我不是壞人，也能體諒我愛錢這件事情。」兩人對過去的誤會其實都有化解，只是觀念不同必須分道揚鑣。談到金錢觀，楊銘威曾遇過打電話借2萬元的事件，即使對方不在自己通訊錄名單內，楊銘威還動念想借對方，好險被方志友阻止：「也沒有吵起來，但就是跟他講說『這個沒必要吧！』他也就沒借，表示我們三觀還算合。」
方志友與老公楊銘威2015年結婚，育有1男1女，她坦言25歲早婚確實有些犧牲，但在婚姻中她認為：「獲得的東西比犧牲更多！更豐富的人生經歷對於我的表演都是加分的，我自己覺得結婚生小孩以後，對於我的表演有很大的躍進。」兩人在孩子教育方面觀念不同，楊銘威認為孩子開心就好，她則是覺得小學生應該按表操課，所幸公公總會站在方志友這邊，最後兩人協調孩子教育歸方志友管、為人處世由楊銘威負責，告誡小孩絕對「不能說謊」，同時也是楊銘威的地雷。
「我最後悔的事情就是爸爸還在時，沒有每天跟他說我愛你！」結婚生小孩之後，方志友更能體會媽媽的辛苦！她曾拍攝2017年一部電視劇《酸甜之味》，戲裡一句台詞「人往往對最親近的人，都會用最無禮的方式對待他們！」敲醒方志友成為人生轉捩點：「其實他們才是最愛妳的人呀！」自此之後她學會「愛要及時」的重要性，對身邊的家人、朋友時時刻刻都勇於表達愛意，現在的她和媽媽講完電話都會說一聲：「媽媽我愛妳！」