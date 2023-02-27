《寄生上流》翻版！蔡天鳳前夫一家被起底　犯罪背景驚悚

專訪／方志友安心亞寄簽名照！《本日》林柏宏當兵過超爽

▲林柏宏（中）當兵時收方志友（左）、安心亞簽名照，軍中生活因此順風順水。（圖／記者葉政勳攝影、翻攝自林柏宏、安心亞Instagram）
▲林柏宏（中）當兵時收方志友（左）、安心亞簽名照，軍中生活因此順風順水。（圖／記者葉政勳攝影、翻攝自林柏宏、安心亞Instagram）

記者黃雅琪/台北報導

由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導新作《本日公休》，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演，在片中飾演髮型師的方志友接受《NOWnews今日新聞》專訪，提到同期出道的男星林柏宏，過去當兵時曾經收過很多她和安心亞的簽名照片，軍中生活還因此順風順水。

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▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
為了完美詮釋《本日公休》片中髮型師職業，方志友與陸小芬過年前到髮廊特訓2個月，1週上3次課包括吹整、洗頭、燙髮、剃刀等高難度課程，還因此獲得老師稱讚：「真的很有天分可以開一間髮廊。」不僅小孩、老公成為練習對象，方志友還被姑姑點名替奶奶剪髮，幸好成果大家都很滿意，奶奶還四處炫耀新髮型很漂亮。

與方志友同為《星光大道》出道的林柏宏，在《本日公休》片中也有客串髮型師一角，兩人間有幾場精彩對手戲。現年32歲的方志友16歲時就認識他，至今長達16年以來都有聯絡，方志友還爆料林柏宏大學畢業去當兵時：「我跟安心亞還寄物資給他，他在軍營裡頭抬超高的！公司把我們寫的信、零食寄到軍營裡。」不僅如此還附上簽名照，讓林柏宏分送給弟兄們。兩人間緣分極深，林柏宏退伍後拍戲認識楊銘威，沒想到年少時認識的兩位朋友最後會結婚，令他直呼：「緣分很神奇！」

▲電影《本日公休》林柏宏（左）特別演出，飾演方志友的髮型師同事。（圖／威視電影提供）
▲電影《本日公休》林柏宏（左）特別演出，飾演方志友的髮型師同事。（圖／威視電影提供）
方志友透露，她與傅孟柏有一場戲被剪掉：「裡面有一段我跟傅孟柏在講電話說『其實換個髮型、設計師也不錯啊！』前面有一大段是他在跟我道歉，說他知道我不是壞人，也能體諒我愛錢這件事情。」兩人對過去的誤會其實都有化解，只是觀念不同必須分道揚鑣。談到金錢觀，楊銘威曾遇過打電話借2萬元的事件，即使對方不在自己通訊錄名單內，楊銘威還動念想借對方，好險被方志友阻止：「也沒有吵起來，但就是跟他講說『這個沒必要吧！』他也就沒借，表示我們三觀還算合。」

▲《本日公休》片中飾演修車黑手的傅孟柏（右）、方志友，兩人因價值觀不合離婚。（圖／威視電影提供）
▲《本日公休》片中飾演修車黑手的傅孟柏（右）、方志友，兩人因價值觀不合離婚。（圖／威視電影提供）
方志友與老公楊銘威2015年結婚，育有1男1女，她坦言25歲早婚確實有些犧牲，但在婚姻中她認為：「獲得的東西比犧牲更多！更豐富的人生經歷對於我的表演都是加分的，我自己覺得結婚生小孩以後，對於我的表演有很大的躍進。」兩人在孩子教育方面觀念不同，楊銘威認為孩子開心就好，她則是覺得小學生應該按表操課，所幸公公總會站在方志友這邊，最後兩人協調孩子教育歸方志友管、為人處世由楊銘威負責，告誡小孩絕對「不能說謊」，同時也是楊銘威的地雷。

▲電影《本日公休》在連鎖髮廊工作的女兒方志友（右），嫌媽媽陸小芬的家庭理髮廳落伍。（圖／威視電影提供）
▲電影《本日公休》在連鎖髮廊工作的女兒方志友（右），嫌媽媽陸小芬的家庭理髮廳落伍。（圖／威視電影提供）
「我最後悔的事情就是爸爸還在時，沒有每天跟他說我愛你！」結婚生小孩之後，方志友更能體會媽媽的辛苦！她曾拍攝2017年一部電視劇《酸甜之味》，戲裡一句台詞「人往往對最親近的人，都會用最無禮的方式對待他們！」敲醒方志友成為人生轉捩點：「其實他們才是最愛妳的人呀！」自此之後她學會「愛要及時」的重要性，對身邊的家人、朋友時時刻刻都勇於表達愛意，現在的她和媽媽講完電話都會說一聲：「媽媽我愛妳！」

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