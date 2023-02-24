不排斥小孩當藝人！李心潔認突然當媽心中有怨：那時很紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我看到他畢業那天戴學士帽的模樣，我真的很感動！」李心潔曾經幫助住在貧民區的家庭，爸爸在監獄服刑、媽媽做大夜班保全，一名印度小孩與他的弟妹接受小黃花基金幫助，從課業跟不上到輟學，15歲又回歸技職科大學習一技之長，最後順利畢業成為一名電子工程專業人士，親自參與這名小孩的人生，令李心潔感動不已。
「我以前會把現階段所有的事情都看得很重、要求很高，會想要他成為社會上所想要的樣子，但我現在已學會活在當下。」李心潔坦言年輕時比較執著，愛人太用力、自我中心也很強，教養孩子是讓自己改變最大的關鍵：「我那時候帶我女兒時還很年輕、很紅，會有很多怨氣，而且那時候住在香港什麼都要快，但也是孩子教會了我要慢，我覺得現在沒有什麼值得煩惱的事情。」
「我們總覺得人小時候就知道自己要做什麼！」李心潔與導演老公彭順教育理念雷同，不會去限制小孩發展，兩個兒子從小就愛畫畫，出們旅行只帶畫冊，等飛機、吃飯時都在畫畫。李心潔透露，雙胞胎兒子也很喜歡昆蟲：「我都覺得他們以後會成為什麼森林學家，他們真的超愛昆蟲。」
如果小孩對表演有興趣，她也沒有抗拒小孩進演藝圈，但李心潔最大的死穴就是：「千萬不要給我的小孩手機，是我滿堅持的事情！吃飯時大家不能拿手機。」另外，她也認為：「很多大人有恐懼和焦慮，凡事戰戰兢兢，深怕小孩跌倒或受傷，我都會覺得小孩子也不一定會跌倒呀。」「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於3月31日正式上映。