大S才亮尪良民證！換葛斯齊殺到北京　汪小菲母子剉咧等

不排斥小孩當藝人！李心潔認突然當媽心中有怨：那時很紅

▲李心潔推「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，坦言當紅時當媽媽心中有怨。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔推「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，坦言當紅時當媽媽心中有怨。（圖／甲上娛樂提供）

記者黃雅琪/台北報導

金馬影后李心潔與楊采妮、許茹芸、梁詠琪共同創立「小黃花基金」，期盼藉此幫助貧困家庭的小孩得到3餐溫飽、正規教育、學技能就業。為此，李心潔還特別推出「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片：《山頂小屋》、《我的名字叫李心潔》、《鴕鳥騎士》、《我是誰？》，並擔任監製、導演身分。今（24）日李心潔接受台灣媒體訪問，親吐當年事業如日中天時，突然要當媽媽心中有很多怨氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李心潔創立「小黃花基金」，幫助貧困家庭的小孩成長。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔創立「小黃花基金」，幫助貧困家庭的小孩成長。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔在《我的名字叫李心潔》成主角，分享生命故事及教育理念。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔在《我的名字叫李心潔》成主角，分享生命故事及教育理念。（圖／甲上娛樂提供）
近年來全心全意投入慈善行列，李心潔坦言：「做慈善不是我幫助別人，遇到的所有小孩都是我的菩薩，啟動我的慈悲心。」回憶過往演藝生活，她認為：「當藝人時社交比較狹小，自我保護意識很強，做慈善讓我真的踏出這一步，貼近以前不會接觸的人，這個讓我成長很多、有很多學習機會。」

▲李心潔投入慈善行列，坦言自己也成長許多。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔投入慈善行列，坦言自己也成長許多。（圖／甲上娛樂提供）
「我看到他畢業那天戴學士帽的模樣，我真的很感動！」李心潔曾經幫助住在貧民區的家庭，爸爸在監獄服刑、媽媽做大夜班保全，一名印度小孩與他的弟妹接受小黃花基金幫助，從課業跟不上到輟學，15歲又回歸技職科大學習一技之長，最後順利畢業成為一名電子工程專業人士，親自參與這名小孩的人生，令李心潔感動不已。

▲李心潔（右）首度當導演執導《山頂小屋》，與幼稚園校長奧黛麗暢談教育觀念。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔（右）首度當導演執導《山頂小屋》，與幼稚園校長奧黛麗暢談教育觀念。（圖／甲上娛樂提供）
「我以前會把現階段所有的事情都看得很重、要求很高，會想要他成為社會上所想要的樣子，但我現在已學會活在當下。」李心潔坦言年輕時比較執著，愛人太用力、自我中心也很強，教養孩子是讓自己改變最大的關鍵：「我那時候帶我女兒時還很年輕、很紅，會有很多怨氣，而且那時候住在香港什麼都要快，但也是孩子教會了我要慢，我覺得現在沒有什麼值得煩惱的事情。」

▲李心潔執導《山頂小屋》紀錄片。（圖／甲上娛樂提供）
▲李心潔執導《山頂小屋》紀錄片。（圖／甲上娛樂提供）
「我們總覺得人小時候就知道自己要做什麼！」李心潔與導演老公彭順教育理念雷同，不會去限制小孩發展，兩個兒子從小就愛畫畫，出們旅行只帶畫冊，等飛機、吃飯時都在畫畫。李心潔透露，雙胞胎兒子也很喜歡昆蟲：「我都覺得他們以後會成為什麼森林學家，他們真的超愛昆蟲。」

如果小孩對表演有興趣，她也沒有抗拒小孩進演藝圈，但李心潔最大的死穴就是：「千萬不要給我的小孩手機，是我滿堅持的事情！吃飯時大家不能拿手機。」另外，她也認為：「很多大人有恐懼和焦慮，凡事戰戰兢兢，深怕小孩跌倒或受傷，我都會覺得小孩子也不一定會跌倒呀。」「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於3月31日正式上映。


暢談3寶媽經歷！李心潔《孩子》公布「新身分」活出自己

許茹芸合體3女神　意外曝光影后李心潔「47歲凍齡美貌」

專訪／83歲陳淑芳演終身！葉天倫接棒父親合作《詐團圓》

相差12公分！郭富城「夢幻聯動」孔劉　意外曝最萌身高差

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀