安卓超慘！全台手機銷售排行出爐 iPhone包前9名大屠榜
iPhone貴歸貴，但果粉信仰終難退坑！全台手機最新熱賣排行出爐，iPhone上演大屠榜，一口氣包辦前9名，冠軍正是iPhone 14 Pro Max 256GB，14 Pro系列穩居前三名，而安卓陣營僅由三星Galaxy A53吊車尾擠上第10名。
記者黃韻文/綜合報導
根據市調機構公布實體通路最新調查數據，今年1月台灣智慧手機市場表現，熱賣冠軍再度由蘋果iPhone 14 Pro Max 256GB拿下，且蘋果手機獨佔鰲頭，出現前9名全部都是iPhone的霸榜現象。
傑昇通信分析指出，由於農曆年前iPhone 14 Pro以上的旗艦機型陸續到貨，缺貨情況得到緩解，助攻iPhone 14 Pro Max 256GB重回冠軍寶座，而前代長期熱銷的iPhone 13還上升了兩個名次，顯示只要價格夠實惠，仍有許多果粉願意購買性能與新機iPhone 14相似的機型。至於人氣最高的安卓單機則是三星Galaxy A53，位居第10名。
值得關注的是兩款新進榜機型，其一是1月剛上市的三星Galaxy A14（4GB/64GB），排名第14，雖定位是入門級5G手機，但配備6.6吋大螢幕、5000萬畫素主鏡頭、5000mAh高電量，且價格免五千元相當親民，已能滿足多數人日常所需；另一款則是第15名的紅米Note 11 Pro（6GB/128GB），該機型上市半年，主打億級像素相機、支援67W超級快充，價格六千有找也很具競爭力。