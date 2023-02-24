北市動物園「二房東」爆週轉不靈 下游業者遭欠款破千萬
國民黨台北市議員楊植斗今（24）日召開記者會，控訴台北市立動物園的委外廠商，疑似出現資金週轉不靈的情況，導致下游店家已經連續兩個月收不到應收貨款，初步估計累計超過2000萬元，讓店家是叫苦連天。對此動物園以及上轄機關教育局則在記者會上承諾，除了228連假期間擺攤服務不受影響外，未來也會研擬直接與店家簽署短期合約。
記者丁上程／台北報導
楊植斗在記者會上指出，俗稱「二房東」的動物園委外廠商，在接下動物園方面的標案後，將園內部分的餐飲店家再外包給其他業者，而業者也在簽約時，繳交保證金給「二房東」。由於下游業者每筆收入，「二房東」都要抽成，所以攤商都是先將營業額上繳給二房東，等扣完款再還給攤商。但「二房東」如今逕自與動物園解約，應該要給店家的貨款至今已經拖欠兩個月，連員工薪水都快付不出來。
店家自救會倪小姐指出，他們是與委外廠商簽訂合作協議的下游店家，不過從1月起就開始沒收到委外廠商的貨款，至今已經有兩個月的款項未入帳，截至目前為止自救會的店家們，已經累計超過2000萬元的款項遭積欠。因此現階段也向動物園方面提出三個訴求，第一就是希望新的契約可以延續當初所給的契約時間；第二則是簽署新契約時，園方可以免收保證金，避免一頭羊被剝兩次皮；第三個就是延伸服務，希望在228的連假可以做生意。
對此北市教育局終身教育科長蔡曉青指出，因廠商和七家業者所簽的契約，並沒有提供給動物園，是簽自己簽的契約；至於保證金部分，也會看是否有其他的替代的方案。蔡曉青也表示，與廠商合約僅28日，因此228連假期間，店家還是都能正常營運；接下來會先與府內法制人員討論，3月起可能與店家擬採合作意向書，臨時延長合約，正式簽約再來補正。