俄烏戰爭一週年 藍委籲台灣全面準備：堅信確保台海和平
俄烏戰爭引爆使國內外更加關注台海局勢，隨俄烏戰爭今（24）日屆滿一週年。國民黨立委江啟臣表示，必須確保國家安全及台海和平，台灣需全面準備，才能在美中台三邊找到定位。他也痛批民進黨政府帶給人民恐懼，保台沒有作為，治國不應只有口號。
記者翁子竣／台北報導
江啟臣今在臉書發文指出，今天是烏俄戰爭一週年，烏克蘭的勇敢堅韌是世人有目共睹且令人感佩；但看到戰火無情和斷垣殘壁的畫面，也讓他更加堅定相信必須要確保國家安全及台海和平，讓人民遠離戰爭的風險。
江啟臣表示，過去這一年，地緣政治改變了國際安全觀，全球政治、經濟已不同以往，面對全球變局，「台灣需要做的是全面準備」，不只是軍事上的整備、友邦關係的深化，還有攸關整體國力的人才培育及產業技術量能提升，國家實力的全面提升，才能夠在美中台三邊關係，甚至國際上找到定位站穩腳步。
此外，江啟臣也批評，當抗中淪為口號，保台沒有作為，民進黨政府帶給人民的除了恐懼，還剩什麼？江啟臣提到，過去他不斷提醒民進黨政府，對抗也要對話、備戰不忘謀和，人民想要的真的就是安居樂業 ，治國不要只用口號、要拿出具體可行有效的方法。