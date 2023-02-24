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劉亞仁被拔160根毛驗毒「結果雙陽」！害Netflix燒掉百億

▲劉亞仁毒品、丙泊酚檢測結果都是陽性。（圖／Netflix）
▲劉亞仁毒品、丙泊酚檢測結果都是陽性。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓影帝劉亞仁日前爆出違法注射過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），他從美返韓遭逮，入境時被拔了160根體毛，繼10日吸大麻結果呈陽性，今（24日）丙泊酚檢測也是陽性，這「雙陽」反應讓Netflix非常頭痛，因為劉亞仁主演的新作《勝負》、《末日愚者》、《地獄公使2》，今年都會在Netflix獨家播出。

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▲劉亞仁在《地獄公使》中的台詞量，可抵過以往的5部作品。（圖／Netflix）
▲劉亞仁主演的《地獄公使》原定6月開拍第二季，計畫恐生變。（圖／Netflix）
劉亞仁從2021年開始，在多家醫院取得丙泊酚用藥處方箋，韓國食藥署透過系統發現他用量過多涉嫌違法，包含劉亞仁在內共有51人接受調查；南韓警察廳毒品犯罪調查隊委託國立科學搜查研究院，針對劉亞仁進行毒品鑑定，10日出現尿液對大麻反應呈現陽性；今丙泊酚檢測出爐，同為陽性。

根據專家指出，丙泊酚成分停留體內最長為4天，透過尿液、毛體的檢測較不精準；相反的，大麻的成分四氫大麻酚則需7至10天，才可透過尿液檢測出來，劉亞仁從美返韓就被逮捕，猜測他很有可能在美呼麻。

劉亞仁呼麻又濫用丙泊酚，形象一落千丈，不少演員、製作公司受影響，包含和李秉憲（又譯：李炳憲）主演、將於第二季上映的電影《勝負》，第四季上映的《末日愚者》、《HI.FIVE》，以及6月要開拍的影集《地獄公使2》等，而《勝負》、《末日愚者》、《地獄公使2》都是由Netflix製作，若以《地獄公使》第一季已公開的製作費150億至200億韓元（約台幣3.8億至5.1億元）來看，他們恐因劉亞仁的負面新聞關係，擬出應對資方、賠償甚至換角等措施，花費勢必可觀。

Netflix對此表示：「正在與作品相關人士討論目前的情況。」至於劉亞仁代言的商品，海內外品牌方善後中。

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